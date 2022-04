Oligarca russo, moglie e figlia trovati morti: è il secondo caso in 24 ore

Fine tragica per Serghej Protosenia, milionario russo ed ex top manager di Novatek, la più grande impresa indipendente in Russia produttrice di gas naturale liquefatto e la settima più grande al mondo per volumi di produzione. L'oligarca 55enne avrebbe ucciso moglie e figlia minorenne a colpi d’ascia e coltellate e poi si è suicidato, impiccandosi. Teatro della vicenda la villa del magnate a Lloret de Mar, in Spagna, la notte tra il 19 e il 20 aprile.

Secondo quanto acccertato, la figlia di 15 anni e la moglie (53 anni) sono state assassinate nel sonno. I corpi sono stati trovati nelle stanze da letto. Il cadavere di Protosenia invece è stato rinvenuto nel giardino della villa. Accanto, un coltello e un'ascia con le lame insanguinate. È stato il figlio minorenne, che era in Francia, a chiamare la polizia perché non riusciva a mettersi in contatto con i familiari.

Serghej Protasenia è stato il capocontabile e per 7 anni vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Novatek. Il suo patrimonio è stimato in 400 milioni di euro. La famiglia viveva da tempo in Francia ed era in Spagna per trascorrere le vacanze di Pasqua ortodossa nella villa di famiglia. I vicini di casa parlano di una famiglia tranquilla e non risultano denunce per la violenza in famiglia. Nel corso della perquisizione della villa, la polizia spagnola ha trovato sei auto di lusso, tra cui BMW, Mercedes, Mustang e Audi, e 10 mila euro in contanti. I motivi di una simile tragedia restano un mistero.

La vicenda sembra avere i contorni di un omicidio suicidio ma saranno le autorità spagnole ad accertarlo. E' però il secondo caso a distanza di poche ore di oligarchi morti in circostanze tragiche. A Mosca, solo 24 ore prima, Vladislav Avayev, ex vice-presidente di Gazprombank, avrebbe ucciso la moglie e la figlia minorenne con la pistola automatica Stechkin, in dotazione ai servizi segreti e forze speciali russe, e poi si è ucciso con la stessa arma.