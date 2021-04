La coppia che ha trovato un serpente nella busta dell'insalata

Una spesa terrificante: potremmo scherzosamente sintetizzare così l’esperienza di una coppia australiana che ha avuto la forza di mantenere la lucidità in un momento complicato e poi di raccontare il tutto. La scoperta senza dubbio è stata di quelle spaventose. Un serpente velenoso si nascondeva all’interno di una confezione di insalata fresca. Alexander White e la sua compagna Amelie Neate erano da poco tornati dalla spesa, tra i prodotti acquistati nella catena di supermercati dove si recano spesso, anche una busta di insalata. Una di quelle che contiene foglie fresche già lavate e pronte al consumo. La terribile sorpresa è stata quando, aprendo la busta, hanno visto spuntare una testa e poi tutto il corpo di un serpente.

Il serpente dormiva nella busta

Il rettile stava tranquillamento dormendo tra le foglie di lattuga, finché non è stato ‘disturbato’ dalla coppia. Grande è stato lo spavento alla vista, in un primo momento i due pensavano fosse un verme, poi subito dopo hanno capito che si trattava di un esemplare ben più grande e pericoloso. Il rettile è lungo 20 centimetri e ha la testa pallida. Dopo la scoperta la coppia ha avuto il sangue freddo di rinchiudere l’animale in un contenitore ermetico e ha chiamato l'organizzazione per la fauna selvatica, Wires. Ha segnalato l’accaduto, ma anche chiesto informazioni – descrivendo le caratteristiche dell’animale - sul tipo di rettile che stavano ‘ospitando’ in casa.

Gli effetti di un morso del serpente

Successivamente uno specialista si è poi presentato nella loro abitazione per prendere in carico il serpente. Si trattava di un esemplare di "Hoplocephalus bitorquatus". È una specie di serpente velenoso appartenente alla famiglia Elapidae e tipico di alcune zone dell’Australia. E poi le indicazioni: se sei morso da questo serpente devi andare immediatamente in ospedale. Non sarebbe letale, ma il morso può portare alcune complicazioni come forti mal di testa, visione offuscata, dolore localizzato e sanguinamento anormale.

“Si muoveva e tirava fuori la lingua”

In un primo momento l’esperto aveva ipotizzato si potesse trattare di una Pseudonaja textilis, una specie ancora più velenosa e aggressiva, tipica anche questa delle zone australiane. Fortunatamente dopo un’attenta analisi il rettile è risultato appartenere alla famiglia degli "Hoplocephalus bitorquatus": una specie sempre velenosa ma meno pericolosa. “Si muoveva e tirava fuori la sua piccola lingua - ha spiegato White ai media locali che lo hanno intervistato - da lì ho capito che non era un semplice verme. Ad essere onesto, avrei voluto fosse solamente un verme”. La coppia ha immediatamente avvertito anche il supermercato dove aveva acquistato la confezione di insalata. La proprietà si è detta comprensibilmente turbata dall’accaduto e ha subito specificato di essere in contatto con il fornitore e di voler aprire un’indagine interna per capire come possa essere finito un serpente tra la lattuga.