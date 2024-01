Nel bagno pubblico c'è un serpente velenoso

"C'è un serpente nel bagno pubblico, è spuntato dal wc". La richiesta di aiuto è arrivata dalla città rurale di Goondiwindi nel Queensland, in Australia. Sul posto, insieme alla polizia, è intervenuta la cacciatrice di serpenti Tennille Banks. La donna ha catturato l'animale, un esemplare di serpente nero maculato noto anche come serpente nero dal ventre blu, tirandolo fuori dal water, prima di liberarlo nel deserto.

Il serpente nero maculato è una specie di serpente velenoso originario del paese. "È più comune di quanto si creda che i serpenti si trovino nei water", ha detto l'esperta. I wc sono un attraente terreno fertile per le rane e un luogo di alimentazione per i serpenti: "Ci entrano per bere qualcosa o per cercare una fonte di cibo". Difatti questo tipo di serpente ha una dieta a base di rane. "Molto spesso si trovano rane nei water, nei bagni pubblici", ha detto Banks. Dopo settimane di intensi temporali sulla costa orientale del paese che "hanno fatto venire su le rane", seguiti da un caldo estremo, la tazza del water è diventata l'ideale per un serpente in cerca sia di cibo che di un posto dove rinfrescarsi: "Hanno praticamente tutto ciò che vogliono in un unico posto".