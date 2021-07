Morsa da un serpente velenoso durante l'escursione: paura per una bambina di 11 anni

Apprensione in Inghilterra per le condizioni fisiche di Grace R., una ragazzina di 11 anni che è stata morsa da un serpente velenoso mentre stava facendo un’escursione con il papà e la sorella. Doveva essere una tranquilla passeggiata nell’oasi di Cod Beck Reservoir a nord di York, una sorta di ‘premio’ dopo aver terminato la scuola, ma si è rivelato un incubo per la bambina. Mentre erano di ritorno il papà ha sentito la piccola urlare e lamentarsi. La ragazzina ha raccontato di aver calpestato e di essere poi stata morsa da un serpente.

Sulle prime il papà ha pensato che stesse esagerando e che magari non essendo avvezza alla natura e abituata a vedere animali avesse scambiato un serpente per un bruco più grande o addirittura un verme. Così i tre hanno continuato la passeggiata nonostante la piccola si lamentasse e piangesse forte. È stata la mamma, una volta tornata a casa, a capire che la situazione era ben più grave di quella immaginata dal marito e che in realtà la loro figlia non si lamentava per un inutile capriccio. “Appena l'ho vista – ha raccontato Maggy, 37 anni - ho capito che dovevamo portarla al pronto soccorso".

Si potevano distinguere i segni dei denti di un animale e quando l’ho fatto notare l’hanno visitata subito”. Non solo, c’erano anche altri segni che hanno preoccupato la mamma: in auto Grace ha cominciato a vomitare e il suo viso a gonfiarsi. Poche ore dopo è stato il suo piede, quello dove aveva ricevuto il morso, a gonfiarsi e ad assumere un colore tra il blu e il nero. Quando è arrivata in ospedale il piede era almeno tre volte più grande del normale e stava anche diventando duro. I medici hanno confermato quello che aveva raccontato la ragazzina: era stata morsa da un serpente. Non solo, si trattava di una vipera e il veleno stava raggiungendo gli altri organi. “Tutti i professionisti medici con cui abbiamo parlato – ha raccontato la mamma - hanno detto di non aver mai visto niente di simile”.

Intanto la piccola Grace è ancora in ospedale e sta seguendo le cure del caso. Si spera che possa lasciare presto il reparto e tornare a casa circondata dall’affetto della sua famiglia. Il recupero sarà lungo anche perché adesso sta esercitandosi a stare in piedi, per le camminate alle quali era abituata ci vorrà tempo purtroppo. La mamma ha lanciato un appello chiedendo cartelli che dettaglino i potenziali pericoli in cui incorrono chi vuole avventurarsi lungo il sentiero per una passeggiata. Secondo il Woodland Trust, il più grande ente di beneficenza per la conservazione dei boschi nel Regno Unito, i serpenti usano il veleno per procacciarsi il cibo, ma è raro che mordano le persone. Di solito accade quando cercano di prenderli oppure quando accidentalmente li calpestano com’è accaduto alla piccola Grace.