Guerra in Ucraina, i servizi segreti: "Commando russi in missione per uccidere Zelensky"

Dopo oltre tre settimane dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Mosca non è ancora riuscita nel suo intento di conquistare le città chiave del paese (Kiev ed Odessa). Non è riuscita nemmeno ad uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rimasto in Ucraina nonostante gli fosse stato offerto un passaggio sicuro dagli Stati Uniti per lasciare la sua terra. In tale occasione lui rispose: "Mi servono munizioni, non un passaggio", a conferma della determinazione nel voler difendere l'Ucraina, anche a costo della vita.

Zelensky, Yermak e Shmygal nel mirino dei russi

Dopo aver provato varie volte ad uccidere Zelensky, la Russia ci riprova. Secondo Kiev, Putin avrebbe "ordinato personalmente un altro attacco" per mettere fine alla vita del presidente ucraino dopo che "tutti i precedenti tentativi si sono conclusi con il fallimento e l'eliminazione dei terroristi". I russi avrebbero inviato altri gruppi terroristici in Ucraina per eliminare i massimi leader militari e politici, tra cui il presidente Volodymyr Zelensky, il capo dell'Ufficio del presidente Andriy Yermak e il primo ministro Denys Shmygal. La notizia riportata da Ukrinform, arriverebbe dalla direzione principale dell'intelligence del ministero della difesa ucraino. "Gli occupanti russi, non essendo riusciti a raggiungere i loro obiettivi durante l'aggressione su vasta scala contro l'Ucraina, continuano a cercare di destabilizzare il governo ucraino, demoralizzare la società, interrompere il movimento di resistenza e rallentare la cooperazione internazionale dell'Ucraina. L'organizzazione degli omicidi delle prime persone del nostro Stato fa parte della strategia degli occupanti", ha sottolineato l'intelligence ucraina.