Il Paese che non ha conosciuto lockdown. E che ora toglie le restrizioni nonostante il boom di contagi di Covid

Dallo scoppio della pandemia alla fine del 2021, il picco massimo di contagi raggiunto era stato di circa 7mila nuovi casi al giorno. Con una mortalità rimasta tra le più basse dei grandi Paesi con economie avanzate. E il tutto senza ricorrere a lockdown o altre misure estreme. Un caso di successo, quello della Corea del Sud, che può vantare anche una copertura vaccinale della popolazione oltre l'85%, altissima se si considera che è stata ottenuta senza una vera e propria emergenza e senza passare da misure come il green pass. Ecco perché il governo di Seul è sicuro si aver trovato la strategia giusta per combattere questa ed eventuali future pandemie. Tanto sicuro che non sembra intenzionato a imporre nuove misure dopo che, a partire da gennaio, i contagi hanno raggiunto livelli mai visti in precedenza, con 100mila nuovi casi al giorno. Anzi, l'ultima decisione dell'esecutivo è stata di ridurre le restrizioni.

La strategia in 7 punti

Ma qual è il segreto della strategia di Seul? L’Atlantic ha provato a ricostruirla defindenola una “governance della resilienza”: confrontando i grafici delle morti cumulative pro capite per coronavirus, si scopre che il Paese asiatico ha sofferto molto meno la pandemia rispetto, ad esempio, a Regno Unito e Stati Uniti. Il medico Vincent Rajkumar si è dichiarato stupito: Seul “ha mantenuto le morti 40 volte più basse" anche quando il tasso di vaccinazione era sotto il 75% di tutta la popolazione”.

Se c’è qualcosa che la pandemia ci ha insegnato, prosegue l’Atlantic, è che il successo di un Paese nel 21esimo secolo dipenderà appunto dalla sua resilienza: il suo “peso”, anche nello scacchiere internazionale, sarà dato dalla sua capacità “di anticipare e assorbire shock su larga scala, adattarsi agli sconvolgimenti, e rimbalzare rapidamente indietro (o anche avanti) da essi”. E in questo, secondo il quotidiano, la Corea del Sud è un esempio per tutti.

Certo, anche la Nuova Zelanda e alcuni Paesi del nord Europa hanno registrato un numero comparativamente basso di decessi da Covid-19, ma a distinguere la Corea è un dettaglio non secondario: non è mai stato imposto un lockdown totale, limitando di molto i danni al sistema economico nazionale. La campagna vaccinale, iniziata in sordina, è poi decollata portando il Paese ad avere uno dei tassi di vaccinazione più alti al mondo.

Insomma, il caso di Seul merita di essere approfondito perché, a differenza della Cina (il cui modello pure è stato indicato da più parti come degno di analisi), è la storia di successo di una democrazia che ha saputo gestire la lotta al Covid-19 senza far rinunciare i suoi cittadini alle proprie libertà. Quali lezioni possiamo dunque trarre da questa esperienza? L’Atlantic ne ha elencate 7, che riportiamo di seguito.

La prima è imparare dagli shock del passato per preparare la risposta alle crisi future. Nel 2015, un’altra epidemia da coronavirus, causa della sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers), ha preso alla sprovvista il Paese e ne ha messo a durissima prova il sistema sanitario. Dopo una fase iniziale di sbandamento, alla fine il contagio è stato messo sotto controllo. Questo ha dato alla società sudcoreana la base, potremmo dire, cognitiva per affrontare sin da subito la diffusione del nuovo coronavirus, quando altre nazioni hanno avuto reazioni di panico e isteria collettiva.

Naturalmente, subire una pandemia non implica automaticamente saper gestire la successiva. Perché ciò accada, devono essere incorporate nei protocolli e nei comportamenti tutte le soluzioni efficienti trovate per i problemi: ad esempio, le pratiche di tracciamento e di contenimento erano state il diretto risultato delle crisi precedenti, come la Mers e, nel 2009, l’epidemia di influenza H1N1.

Nello specifico, Seul ha migliorato la raccolta dei dati e potenziato le strutture mediche, quelle di analisi e l’agenzia nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcda). Ha inoltre identificato le malattie infettive ad alta priorità, ha fatto scorta di attrezzature di protezione personale e altri elementi medici essenziali, elaborando una strategia logistica per diffondere le forniture in tutto il Paese. La Mers ha anche spinto il governo ad approfondire le relazioni con le aziende di biotecnologia, che hanno pagato i dividendi quando il nuovo coronavirus ha colpito, permettendo al paese di acquisire rapidamente i reagenti per i test diagnostici.

La seconda lezione è quella di incorporare i consigli scientifici nella strategia politica. Secondo diversi studi, ad aver dato un vantaggio alla Corea del Sud è stato anche il fatto che fin dall’inizio dell’emergenza le decisioni di salute pubblica sono state basate sulla competenza scientifica e, in generale, degli esperti e specialisti nei diversi settori d’intervento.

Come terza regola, è fondamentale il monitoraggio in tempo reale dei dati epidemiologici e la capacità di apprendere costantemente e di adattare le decisioni ai contesti mutevoli. Un fattore essenziale nella resilienza sudcoreana è stato la capacità di rispondere con tempestività all’evolversi della situazione sul campo, facendo dell’elaborazione dei dati il faro che guida la deliberazione politica.

È forse questo l’aspetto più problematico dal punto di vista della tutela della privacy. Ma la raccolta e l’analisi di enormi moli di dati epidemiologici ha permesso alle autorità di attivare un sistema capillare di tracciamento e di poter orientare l’azione governativa di volta in volta sulla mitigazione del virus o la ripresa economica, a seconda delle alterne fasi del contagio. La Corea del sud è stato uno dei pochi Paesi capaci di misurare rapidamente l’efficacia delle politiche adottate, per adattare queste ultime all’evoluzione della pandemia.

Un quarto punto è la comunicazione con il pubblico, che dev’essere chiara e trasparente. Ad esempio, già a fine gennaio, quando erano stati confermati solo 5 casi di Covid-19, il governo ha iniziato a tenere due conferenze stampa al giorno con funzionari del sistema sanitario nazionale. Sono stati resi disponibili rapidamente comunicati stampa e varie risorse online sullo stato della pandemia e sulle mosse richieste ai cittadini per limitarne la diffusione, sono stati attivati un sistema d’allerta mobile e una hotline dedicata al coronavirus.

Inoltre, comunicando con trasparenza alla popolazione le possibili difficoltà che sarebbero potute emergere (come ad esempio la carenza di dispositivi di protezione individuale), è stata rafforzata la fiducia del pubblico e si è incoraggiata la cittadinanza ad impegnarsi nello sforzo comune contro il virus. Coltivare la fiducia della società nelle istituzioni e nell’azione di governo è la quinta lezione che arriva da Seoul: diversi studi hanno confermato che c’è una correlazione positiva tra il livello di fiducia nelle decisioni del governo e la resilienza dei Paesi alla pandemia.

Il caso sudcoreano mostra peraltro che questa fiducia non deve riguardare necessariamente la politica nazionale, per cui il dato non supera il 35%, ma soprattutto la scienza e gli esperti (70%) e le autorità sanitarie (56%). Se il dibattito pubblico sulla gestione della pandemia è depoliticizzato, dunque, le probabilità che la popolazione segua con attenzione le indicazioni governative è molto più alta.

Al sesto posto, l’Atlantic colloca la progettazione di sistemi centralizzati che siano sensibili alle situazioni locali. La Corea del Sud ha avuto una delle risposte più centralizzate al Covid-19, ma questa si è basata sull’attenzione alle necessità locali, con una certa flessibilità che ha garantito un grado di autonomia alle autorità sub-nazionali.

Sono stati istituiti centri regionali di controllo e prevenzione e le risorse sono state spostate rapidamente verso le aree più colpite dal contagio. Le varie province sudcoreane si sono costantemente coordinate con il ministero centrale, in uno sforzo condiviso che non ha generato il caos che ha invece caratterizzato, ad esempio, la risposta disordinata delle regioni italiane. Certamente, questa soluzione è comunque più agilmente praticabile in Paesi di piccole e medie dimensioni (sia geografiche che demografiche).

Infine, la settima lezione prevede il riconoscimento del fatto che nessuno Stato può affrontare una crisi internazionale interamente da solo. Seul ha appreso efficacemente non solo dall’evoluzione della propria situazione nazionale, ma anche osservando quanto avveniva negli altri Paesi. Navigare insieme e condividere risorse e soluzioni, affermano diversi studi, è la via migliore per aumentare la resilienza. Specialmente in un mondo iper-globalizzato come il nostro, infatti, anche il benessere è interdipendente.

In realtà, alcuni studiosi fanno notare come la Corea del Sud abbia coordinato meno di altri Paesi le proprie azioni: o meglio, è stata pronta a esportare all’estero i propri modelli di successo, ma meno attiva nell’adottare strategie condivise a livello internazionale rispetto ad altre zone del mondo (ad esempio l’Unione europea, pur con tutti i caveat del caso).

Ciononostante, il governo ha condiviso le sue conoscenze sul Covid-19, i kit per i test e i dati anonimi dei pazienti con altri Paesi e le organizzazioni internazionali, mentre ha lanciato il Gruppo di amici della solidarietà per la sicurezza sanitaria globale all’Onu come piattaforma per lo scambio di lezioni sulla risposta al virus e ad altre sfide di salute pubblica internazionale.

Successo a rischio?

Proprio in queste ore, tuttavia, si è registrato in Corea del Sud un record di nuovi casi, che hanno superato per la prima volta quota 100mila (per la precisione 109.831). Ciononostante, le autorità hanno fatto sapere che intendono comunque allentare le misure restrittive, per non soffocare eccessivamente le attività economiche.

Ad esempio, i locali potranno rimanere aperti un’ora in più, fino alle 10 di sera. E non saranno più tenuti a registrare i contatti di ogni cliente, una misura che aveva consentito un tracciamento capillare della diffusione del contagio. “Abbiamo concluso che un aggiustamento minimo era inevitabile”, ha dichiarato il premier Kim Boo-kyum riferendosi alle “crescenti difficoltà dell’economia”.

La grande maggioranza dei sudcoreani è vaccinata (anche con terza dose) e, nonostante l’alta incidenza dei nuovi casi sulla popolazione (circa 52 milioni di abitanti), il tasso di mortalità è rimasto basso. Il sistema sanitario si sta ora concentrando sulle persone e i gruppi più a rischio nel condurre la propria indagine epidemiologica, gestendo in modo selettivo anche la ricerca dei contatti e il tracciamento.

Seul ha infatti abbandonato il suo rinomato programma di test, tracciamento e trattamento all’inizio di febbraio, perché l’impennata dei casi dovuta al dilagare della variante Omicron rischiava di portare l’intero sistema al collasso (proprio come successo a inizio anno in Italia). Stop ai test di massa e precedenza agli over-60 per i tamponi molecolari; chi ha sintomi lievi (o è asintomatico), poi, si curi a casa senza affaticare le strutture sanitarie. Queste le nuove indicazioni del governo: si vedrà tra qualche tempo se questa flessibilità porterà ai risultati sperati senza aggravare il bilancio (soprattutto umano) della pandemia.