Strage tra le mura di casa, sette morti: tra le vittime uomini, donne e bambini

Orrore in Guatemala. Diversi corpi sono stati ritrovati all'interno di una casa nel villaggio di Sansuque, nel comune di Atescatempa: 7 vittime, tra uomini, donne e bambini. I corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione e l'identificazione è complessa.

Le vittime sarebbero membri di una stessa famiglia: sono stati trovati morti nella loro abitazione in Guatemala da agenti della polizia nazionale impegnati ora ad indagare sulle cause del decesso. I fatti nel dipartimento di Jutiapa, a circa 160 chilometri dalla capitale, Città del Guatemala. I vicini hanno allertato le autorità a causa del cattivo odore proveniente dalla casa. In base alle prime informazioni riportate dalla stampa locale, si tratta di omicidi. Una delle vittime aveva le mani legate.

Nel dipartimento di Jutiapa la violenza dilaga; sono stati denunciati in media 5 omicidi al mese da gennaio a settembre. In tutto il Guatemala almeno 2.100 persone sono state uccise nei primi nove mesi del 2022. Nel 2021 le morti violente erano state 3.210, in gran parte attribuite dalle autorità a violenti scontri tra bande criminali.