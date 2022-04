La visita di sette senatori Usa scatena le ire di Pechino

Taiwan si prepara ad accogliere sette senatori bipartisan del Congresso degli Stati Uniti, dopo la visita annullata dalla speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, costretta a rivedere i piani a causa della sua positività al Covid-19 accertata prima della partenza. Secondo i media locali, il gruppo dovrebbe atterrare la notte tra il14 e il 15 aprile all'aeroporto Songshan di Taiwan. La delegazione sarà guidata dal presidente della Commissione relazioni estere del Senato, il democratico Bob Menendez. In agenda c'è un incontro con la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, prima di lasciare l'isola nella serata di domani. Ci sono però difficoltà logistiche: la presidente taiwanese sta osservando un periodo di sette giorni di osservazione sanitaria, dopo le due settimane di quarantena previste per essere entrata in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19.

Il democratico del New Jersey, noto per le posizioni amichevoli nei confronti di Taiwan, sarà accompagnato da sei colleghi repubblicani, tra cui Lindsey Graham, Richard Burr, Ben Sasse, Rob Portman e Ronny Jackson, tutti molto critici verso la postura aggressiva della Cina verso l'isola. Menendez, inoltre, ha co-sponsorizzato un progetto di legge con il repubblicano Marco Rubio per ribattezzare l'ambasciata de facto di Taipei a Washington con la denominazione di 'Ufficio di rappresentanza di Taiwan'.

La visita dei sette funzionari Usa ha suscitato la ferma condanna da parte del ministero degli Esteri della Cina che, tramite il suo portavoce Zhao Lijian, ha intimato agli Stati Uniti di "non avventurarsi lungo una strada pericolosa" e di cessare immediatamente ogni scambio ufficiale con l'isola. Le minacce di Pechino non sembrano intimorire Washingtont. Il Consigliere alla Sicurezza Nazionale Usa, Jake Sullivan, citato dall'agenzia Bloomberg, ha ribadito il punto che lo scopo della politica americana è di assicutare che la Cina non attacchi Taiwan.

Anche nella giornata ci sono state provocazioni dell'esercito cinese nei cieli di Taiwan. Come denunciato dal ministero della Difesa di Taipei, Chiu Kuo-cheng, un caccia J-11 dell'Aeronautica cinese ha varcato il perimetro sud-occidentale della Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) dell'isola. Chiu ha precisato inoltre che l'isola ha risposto alla sortita attivando i propri meccanismi di difesa ed emettendo avvertimenti radio. La sortita segue quella effettuata con quattro aerei, avvistati sempre nell'angolo sud-ovest dell'Adiz.