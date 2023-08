Ancora guai per il settore immobiliare in Cina: scoppia il caso Country Garden

Il settore immobiliare cinese trema ancora. In Cina crescono le preoccupazioni intorno a Country Garden, un importante promotore immobiliare il cui colossale debito fa temere un fallimento che potrebbe portare a una più ampia turbolenza economica. Le azioni del colosso cinese hanno toccato il minimo storico, dopo aver sospeso il commercio di alcune delle sue obbligazioni onshore. Il colosso immobiliare cinese è scivolato del 18,4% a 0,80 dollari, dopo aver annunciato durante il fine settimana che il trading sarebbe stato sospeso su 11 obbligazioni onshore con un valore nominale di circa 16 miliardi di yuan (2,2 miliardi di dollari).

La compagnia con sede nella provincia del Guangdong ha mancato il pagamento delle obbligazioni lo scorso 6 agosto. Ha un periodo di grazia di 30 giorni, ma se non paga entro tale termine rischia il default. In aggiunta alla pressione, secondo l'agenzia di rating Moody's, 31 miliardi di yuan (4,27 miliardi di dollari) di obbligazioni dell'azienda scadranno nel 2024

Country Garden ha annunciato durante il fine settimana che avrebbe sospeso il trading di obbligazioni onshore da lunedì 14 agosto, una decisione che potrebbe destare preoccupazione nei mercati poiché la società ha dichiarato che il suo debito era stimato a circa 1,15 trilioni di yuan (159 miliardi di dollari) alla fine del 2022. Ulteriori passività hanno portato altre stime del suo debito complessivo fino a 1,4 trilioni di yuan (193 miliardi), secondo Bloomberg.

I mercati, di riflesso, hanno mostrato nuovo nervosismo: i gravi problemi finanziari di Country Garden potrebbero avere un effetto contagio su acquirenti di case e banche nazionali, con un nuovo colpo alle prospettive di ripresa del settore e della Cina.

La proprietaria del gruppo, Yang Huiyan, ha affermato che l'azienda "sta affrontando le maggiori difficoltà dalla nostra fondazione". Yang Huiyan, che fino a poco tempo fa era una delle donne più ricche della Cina e dell'Asia, è diventata miliardaria quando ha ereditato azioni da suo padre nel 2005, due decenni dopo aver fondato l'azienda. Ma la sua fortuna è diminuita dal 2021 quando la crisi immobiliare cinese ha indebolito drasticamente il settore. Yang, che ha perso quasi 29 miliardi di dollari in due anni secondo una classifica dei miliardari di Bloomberg, ha una ricchezza stimata di 5,3 miliardi di dollari. Per sostenere Country Garden, lei e la sua famiglia hanno versato fondi personali per l'equivalente di 4,9 miliardi di dollari.