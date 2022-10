Centinaia di persone calpestate e schiacciate dalla calca alla festa di Halloween: cosa è successo a Seul

Almeno 151 persone sono morte sabato sera nella calca durante i festeggiamenti di Halloween a Seul, la capitale della Corea del Sud, e più di 80 sono rimaste ferite. Una strage. Si tratta di un bilancio provvisorio: ci sono centinaia di dispersi. I festeggiamenti si stavano tenendo nelle vie di Itaewon, un quartiere nel centro cittadino famoso per la vita notturna e molto popolare tra i giovani. Sabato sera nelle strette vie di Itaewon c'erano circa centomila persone, secondo i media locali: ad un certo punto, non è ancora chiaro per quale motivo, in una via su cui si trova uno degli ingressi della stazione di Itaewon la pressione della folla ha cominciato a crescere e centinaia di persone sono rimaste schiacciate o calpestate.

La strage di Halloween a Seul in Corea del Sud, cosa è successo

Nei video e nelle foto che circolano sui social si vedono soccorritori che eseguono manovre di rianimazione a persone in strada, decine di ambulanze e altri mezzi di soccorso e file di corpi coperti da teli. Per molte ore i soccorritori hanno continuato a trasportare i feriti negli ospedali. Il presidente sudcoreano Yoon ha parlato di un "disastro che non doveva accadere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molte persone sono rimaste schiacciate dopo che una grande folla ha iniziato a farsi avanti in uno stretto vicolo vicino all'Hamilton Hotel, un importante luogo di feste a Seul. Le prime richieste di aiuto parlavano di decine di persone colte da arresto cardiaco in un vicolo stretto di Itaewon, distretto della città dove si trova l'Hamilton Hotel, popolare luogo di ritrovo. La stessa storia "dell'arresto cardiaco" era già il segnale di qualcosa di anomalo: infatti, in Sud Corea i soccorritori parlano così di una persona finché un medico non ne dichiara ufficialmente la morte. Secondo quanto riporta l'Associated Press, che cita fonti locali, la calca si sarebbe formata per un presunto avvistamento di una celebrità, non identificata. Ma c'è da fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La folla di ragazzi in un vicolo di Itaewon a Seul: le testimonianze

Centinaia di soccorritori e veicoli da tutta la nazione, compreso tutto il personale disponibile a Seul, sono stati schierati nelle strade per curare i feriti. Le riprese televisive e le foto dal posto hanno mostrato veicoli dell'ambulanza allineati nelle strade tra una forte presenza di polizia e operatori di emergenza che spostavano i feriti in barella.

Secondo uno dei testimoni, il panico che ha provocato la fuga precipitosa nel quartiere della movida di Itaewon è scoppiato quando una folla di ragazzi si è riversata in uno stretto vicolo. "Le persone hanno continuato a spingere ed altre sono state schiacciate", ha raccontato chi è riuscito a salvarsi, descrivendo una scena da incubo. "Le persone schiacciate sotto la folla piangevano e ho pensato che sarei stato schiacciato a morte anche io, respirando attraverso un buco e chiedendo aiuto".

I video che sono circolati sui social mostrano decine di corpi coperti da teli di plastica blu sul ciglio della strada. Secondo i sopravvissuti, le strade intorno a quella dove è scoppiata la calca, la principale via pedonale, erano così affollate da rendere difficile l'arrivo dei servizi di emergenza. Ad un certo punto, è come se si fossero creati due blocchi umani contrapposti che premevano l'un l'altro. "C'era chi spingeva per uscire fuori dal vicolo, e c'era chi spingeva per entrare", ha raccontato un residente.

Alcuni testimoni evidenziano come già alcune ore prima dell'incidente, avvenuto alle 22 locali, la situazione stesse rapidamente degenerando. "Era molto chiaro che c'erano tante persone qui, probabilmente il numero maggiore che abbia mai visto a Itaewon e la folla si stava radunando sempre di più. Verso le 22 era chiaro che c'erano troppe persone, eravamo così schiacciati sul marciapiede al punto che abbiamo dovuto riversarci sulla strada dove c'erano delle auto", ha detto Raphael Rashid, che era lì sul posto.