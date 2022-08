Seul e la spaventosa alluvione, come non accadeva da più di un secolo: le immagini

Delle piogge con pochi precedenti nella storia hanno interessato la regione di Seul, capitale della Corea del Sud, causando devastazione e vittime. In alcune zone della città sono caduti più di 100 mm d'acqua all'ora, con punte di 141,5 mm toccate nel quartiere Dongjak. Le precipitazioni sono state considerate le più imponenti degli ultimi 115 anni: i precedenti record erano degli anni '20. L'alluvione ha causato diversi morti, feriti e ha interrotto servizi come strade, autostrade, treni e stazioni della metropolitana.

I danni a Seul e dintorni

La stazione meteorologica automatizzata dell'Amministrazione meteorologica coreana a Dongjak ha registrato precipitazioni giornaliere di 381,5 mm in un singolo giorno, un record da quando il paese ha installato il suo primo moderno sistema di registrazione meteorologica nel 1907. Il record precedente di 354,7 mm era stato registrato nell'agosto 1920.

Le piogge record hanno causato cinque morti e altri quattro dispersi a Seoul, mentre nella provincia di Gyeonggi, fin ora sono stati registrati tre morti e altri due dispersi. In generale i morti sono molti di più. Una persona è stata trovata morta nella provincia di Gangwon. A Seul, le precipitazioni orarie di 141,5 mm a Dongjak segnano anche il numero più alto per Seoul, superando il record di 118,6 mm registrato nell'estate del 1942. Centinaia di famiglie sono rimaste senza casa e hanno trovato riparo nelle scuole e in altre strutture pubbliche, con molte infrastrutture pubbliche fuori servizio, tra ferrovie, metropolitane e autostrade. Alcune persone sono morte dopo essere state trasportate via da fiumi in piena, o perché si trovavano in seminterrati in casa finiti sott'acqua. Altre sono state seppellite dai detriti di edifici crollati.

L'agenzia meteorologica ha detto che le piogge torrenziali continueranno: sono previsti fino a 300 mm di pioggia nell'area della capitale, con la provincia meridionale di Gyeonggi che probabilmente vedrà piogge di oltre 350 mm.