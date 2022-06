Severodonetsk, la città simbolo della nuova fase della guerra in Ucraina

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto che nessuno sa quanto durerà la guerra nel suo paese. Zelensky ha affermato che le sue forze stanno impedendo alle truppe russe di conquistare l'Ucraina orientale, dove i combattimenti sono aspri da settimane. Nel suo discorso video quotidiano, Zelensky ieri si è detto orgoglioso dei difensori ucraini che sono riusciti a frenare l'avanzata russa nella regione del Donbass, dove i separatisti sostenuti da Mosca controllano gran parte del territorio da otto anni. "Ricordate come in Russia, all'inizio di maggio, speravano di impadronirsi di tutto il Donbass?" ha detto il presidente. "È già il 108esimo giorno di guerra, è già giugno. Il Donbass resiste". L'Ucraina mantiene il controllo dell'impianto chimico Azot a Severdonetsk, in cui ci sarebbero centinaia di civili. Lo ha detto il governatore della regione, Serhiy Haidai in un messaggio su Telegram. Il governatore ha aggiunto che si aspetta che le forze russe utilizzino tutti i loro sforzi per cercare di prendere la città nelle prossime ore. Nei rifugi antiaerei sotterranei dell'impianto, ci sarebbero circa 200 dipendenti dello stabilimento e 800 civili. I bombardamenti russi hanno provocato ieri un incendio nell'impianto chimico Azot a Severodonetsk dove continuano i combattimenti secondo quanto riferito dal Kyiv Indipendent.

"La Russia vuole isolare completamente Severodonetsk e temiamo un massiccio attacco per prendere la città entro 48 ore". A dirlo è il governatore della regione di Lugansk, Serguii Gaidai. "La situazione a Severodonetsk è estremamente difficile". "Il nemico ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi nella regione settentrionale di Lugansk", dove "usa l'artiglieria su larga scala e, sfortunatamente, ha un vantaggio di 10 a uno", ha spiegato su Facebook Valeri Zalouzhny, il comandante capo dell'esercito ucraino. "Continuiamo a mantenere le nostre posizioni", ha comunque assicurato, affermando che "ogni metro di terra ucraina è coperto di sangue, ma non solo il nostro".

Le forze russe hanno distrutto nelle scorse ore un ponte che collegava la città assediata di Severodonetsk alla sua città gemella di Lysychansk, interrompendo una possibile via di evacuazione per i civili, secondo quanto riferito da funzionari locali. Serhiy Gaidai, governatore della provincia di Lugansk, ha dichiarato che l'esercito russo ha distrutto un ponte sul fiume Siverskyi che collegava le due città, lasciando così in piedi solo uno dei tre ponti. Gaidai ha aggiunto che i bombardamenti russi a Lysychansk hanno ucciso una donna e distrutto quattro case e un centro commerciale. "Se dopo un nuovo bombardamento il ponte crollerà, la città sarà davvero tagliata fuori. Non ci sarà modo di lasciare Severodonetsk a bordo di un veicolo", ha detto Gaidai, sottolineando la mancanza di un accordo di cessate il fuoco e l'assenza di corridoi di evacuazione.

Severodonetsk, si combatte ancora

I reparti ucraini sembrano ormai essere confinati ai quartieri collocati all'estremità Sud-occidentale della città e alla zona industriale Azot. Nonostante lo scenario facvorevole alle truppe di Mosca, la resistenza ucraina non pare intenzionata a ritirarsi definitivamente dalla città; al contrario, almeno per ora, le truppe di Kiev sembrano voler continuare a combattere e a ingaggiare le forze russe, contando sul vantaggio fornito dagli ambienti urbani, per provare a infliggere il maggior numero di perdite possibile. La città è fondamentale per l'obiettivo di Mosca di prendere tutto il Donbass, area che comprende le regioni dell'Ucraina orientale (oblast') di Luhansk e Donetsk. La Russia ha concentrato da maggio le sue forze intorno a Severodonetsk. Le forze russe probabilmente prenderanno il controllo di tutto il Luhansk nelle prossime settimane, ma a caro prezzo.

La battaglia per Severodonetsk è di fatto una continuazione delle violenze iniziate con l'invasione russa dell'Ucraina nel 2014. Da allora, la regione è stata divisa in territori controllati dal governo di Kiev e dai separatisti sostenuti dalla Russia, con combattimenti prolungati negli ultimi otto anni lungo la "linea di contatto". Dopo che i separatisti conquistarono la città di Luhansk, che era stata la capitale amministrativa dell'oblast di Luhansk, l'Ucraina fece di Severodonetsk la capitale amministrativa. La città aveva una popolazione prebellica di circa 100.000, ora sono rimaste poche migliaia di persone. Il Donbass è conosciuto come il cuore industriale dell'Ucraina e Severodonetsk ospita diverse fabbriche e l'impianto chimico di Azot, uno dei maggiori produttori ucraini di fertilizzanti azotati. Prima della guerra, i fertilizzanti lì prodotti venivano esportati in tutto il mondo.

Perché è strategicamente importante?

Le forze russe si sono spinte oltre la linea di contatto degli ultimi anni per conquistare quasi tutto il Luhansk negli ultimi mesi. Severodonetsk è una delle ultime città che ostacolano la Russia per il controllo della regione. La presa della città offrirebbe alla Russia vari vantaggi strategicia causa della sua posizione sul fiume Donets. È una delle tre città di cui la Russia ha bisogno per rivendicare la vittoria nel Donbas, ha detto al Washington Post il mese scorso Michael Kofman, direttore del programma di studi sulla Russia presso la CNA. La Russia ha cercato di isolare le truppe ucraine dalle loro linee di rifornimento a ovest. La presa di Severodonetsk permetterebbe alla Russia di attaccare la vicina città di Lysychansk e ad assicurarsi il pieno controllo della regione di Luhansk. Da lì, le forze russe potrebbero spostarsi a sud-ovest verso Donetsk. La Russia conquisterà una città in rovina, una città fantasma.

Per il grano intanto potrebbe essere una settimana decisiva. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato un colloquio, con il presidente russo Vladimir Putin e con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky sull'apertura di corridoi per l'esportazione del grano. "Parleremo in settimana di quali passi fare, sia con Putin che con Zelensky" ha detto Erdogan, secondo l'agenzia Anadolu.