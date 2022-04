La tv di Shanghai ha cancellato un programma che celebra la gestione del Covid

Un canale televisivo di Shanghai, Shanghai Dragon Television, ha rinviato la messa in onda di uno spettacolo che celebra ed evidenzia i lati positivi della risposta della autorità locali alla pandemia di Covid. La città è dallo scorso 28 marzo in lockdown, con difficoltà per i 26 milioni di residenti di approvvigionamento di cibo e medicine. Lo show sarebbe dovuto andare in onda in prima serata il 13 aprile, ma un'ondata di polemiche scoppiata sui social media cinesi hanno portato la Dragon Tv a posticipare la trasmissione. Gli utenti cinesi si sono lamentati delle difficoltà quotidiane a causa del lockdown e dell'inefficace politica nazionale di azzerare i contagi.

Lo spettacolo è infatti preregistrato e ha lo scopo, secondo quanto dichiarato dall'emittente statale, di infondere "energia positiva" ai residenti di Shanghai. Nonostante le dure restrizioni, in città il numero dei contagi da Covid-19 ha continuato a crescere. Nelle ultime 24 ore, Shanghai ha registrato altri 25.141 casi asintomatici, rispetto ai 22.348 del giorno prima. Anche i positivi sintomatici sono aumentati, passando da 994 a 1.189 casi.