Con Shanghai in lockdown cresce la paura per l'economia cinese

La seconda fase del lockdown a Shanghai inizia oggi 1° aprile, interessando il lato ovest della città di 25 milioni di abitanti. Ma le autorità della municipalità hanno deciso di estendere le restrizioni introdotte lo scorso 28 marzo nel versante a est del fiume Huangpu. Il versante orientale, che sarebbe dovuto contestualmente tornare alla normalità oggi, rimarrà invece in quarantena: rimarrà quindi in vigore il blocco dei trasporti pubblici e privati, il divieto di uscire dalle abitazioni per i residenti e la chiusura delle attività commerciali non essenziali.

Le autorità della municipalità ritengono necessario il provvedimento a fronte dell'aumento della variante Omicron di Covid-19. L'hub commerciale ha registrato nelle ultime 24 ore altri 358 casi di Covid-19 e 4.144 positivi asintomatici nell'area occidentale della città, che coinvolge 12 distretti. Saranno quindi oltre 16 milioni i residenti che saranno sottoposto a screening di massa per rilevare nuovi contagi. Una misura prevista dalla politica "Zero Covid dinamico" imposta dal governo di Pechino per combattere la variante Omicron, che è più trasmissibile. La strategia mira a un’azione rapida per eliminare i piccoli focolai, con test di massa e isolamenti di complessi residenziali.

A differenza di quanto riportato dalle autorità sanitarie di Shanghai, i numeri dei contagiati e dei decessi potrebbero essere molto più alti. Segno di un tentativo dei funzionari locali di insabbiare una pessima gestione dell'ondata di Omicron nell'hub finanziario cinese. Il Wall Street Journal riporta che negli ultimi giorni circa cento pazienti sono morti in un grande ospedale per anziani di Shanghai, il Donghai Elderly Care Hospital, dov'è scoppiato un focolaio di Covid. Il governo locale, però, non ha segnalato decessi o focolai all'interno dei centri di assistenza per anziani nel mese di marzo.

La stanchezza dei cittadini

La gestione della municipalità sta suscitando non poche polemiche sui social network cinese. Immagini e video che circolano sul web denunciano la carenza di cibo nei supermercati e la difficoltà per molte persone di raggiungere gli ospedali, anche per i casi di emergenza e non relativi quindi al Covid-19, a causa delle rigide restrizioni. I cittadini di Shanghai si stanno organizzando per acquistare beni di prima necessità su internet o attraverso i social media.

Il governo di Shanghai ha ammesso ieri 31 marzo di non aver risposto efficientemente all'ultima ondata di infezioni da COvid-19, riconoscendo di non essere riuscito a soddisfare l eesigenze dei cittadini delle aree soggette a rigide restrizioni.

Zeng Qun, vice capo dell'Ufficio per gli affari civili di Shanghai, ha affermato che sarà posta maggiore enfasi sulla soddisfazione dei bisogni del pubblico, comprese le emergenze mediche.

Le ripercussioni economiche e politiche

Le rigide restrizioni adottate nell'hub finanziario avranno pesanti conseguenze anche sull'economia cinese, con un tributo simile a quello pagato durante il primo focolaio di Wuhan all'inizio del 2020. Aumenta così il rischio di deragliamento della seconda economia mondiale.

Nel mese di marzo, l'attività delle fabbriche cinesi è tornata ai ritmi di due anni fa, a causa della recrudescenza dei casi di Covid e delle ricadute economiche derivanti dalla guerra in Ucraina.

Una misura della produzione industriale arriva dall'indice manifatturiero (PMI) dell'istituto Caixin/Markit, che è sceso dal 50,4 del mese di febbraio a 48,1 di marzo, indicando il tasso di contrazione più marcato da febbraio 2020.

L'acronimo PMI, che può indurre all'inganno, non riguarda le piccole e medie imprese, ma il Purchasing Managers Index, vale a dire l'Indice composito degli acquisti dei manager. Questo dato restituisce la fotografia dell'attività manifatturiera di un Paese ed è il barometro dello stato di salute dell'economia nazionale.

Gli economisti di Morgan Stanley hanno tagliato drasticamente le previsioni di crescita economica della Cina per quest'anno, mentre Citigroup ha avvertito dei rischi per le prospettive del secondo trimestre.

L'improvviso lockdown nell'hub finanziario rischia di rallentare anche l'ascesa politica dei fedelissimi del presidente cinese Xi Jinping. Il Nikkei Asia ha rilevato come ci siano stati movimenti ai vertici di Shanghai che rientrano nel rimescolamento delle cariche politiche in vista del Congresso del Partito Comunista Cinese del prossimo autunno, dove il leader Xi otterrà con ogni probabilità un terzo mandato

Il trasferimento a Zhongnanhai - sede centrale del Partito conunista - del Segretario del Comitato del Partito Comunista per l’amministrazione di Shanghai, Li Qiang, potrebbe essere messo a repentaglio dalla difficile gestione dell’emergenza Covid in corso.

Un imprevisto poco gradito al timoniere Xi, che aspira a circondarsi di fedelissimi.