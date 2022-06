La città cinese di Shanghai torna in lockdown

Non c’è una fine per le misure rigorose che il governo cinese adotta per prevenire la diffusione del Covid-19. Ripiomba l’incubo lockdown sulle megalopoli di Shanghai e Pechino, che solo qualche giorno fa hanno salutato le dure restrizioni imposte per frenare l’epidemia.

Nella giornata di oggi 10 giugno, la Cina ha riportato 73 nuove infezioni locali, di cui otto a Pechino e 11 a Shanghai. Si tratta di numeri bassi, ma sufficienti a far scattare l’allarme e mettere nuovamente in moto la macchina sanitaria cinese in base alla strategia Zero Covid promossa dal presidente Xi Jinping.

Shanghai tornerà quasi del tutto in lockdown per un ciclo di test di massa nel weekend: i casi di Covid continuano a emergere, causando blocchi e la corsa ai generi alimentari. Dopo l'uscita dall'estenuante chiusura di due mesi, il piano, riferito dalle autorità locali, è partito da un'area con pochi contagi, ma è stato poi esteso a 15 dei 16 distretti, coinvolgendo quasi tutti i 26 milioni di residenti. Nella capitale, invece, è stato interdetto l’accesso ai luoghi di divertimenti dei principali distretti di Pechino, come quello di Chaoyang.

Il ritorno alle restrizioni ha suscitato allarme e frustrazione tra i residenti. Ma il leader cinese Xi tira dritto con la strategia Zero Covid, ormai politica di bandiera del presidente che si appresta a ricevere un terzo mandato. Difesa fermamente dal potere centrale e da Xi Jinping, questa strategia sanitaria è motivata in particolare dal fatto che molti anziani non sono vaccinati contro il Covid-19.

Tuttavia, questo tipo di politica richiede ingenti risorse logistiche, umane ed economiche a fronte di una variante come quella Omicron che si è diffusa in quasi tutta la Cina negli ultimi mesi.

Nella giornata di oggi, i media statali ufficiali cinesi hanno riferito che il presidente Xi ha chiesto ai funzionari di coordinare efficacemente la prevenzione delle epidemie con lo sviluppo economico e sociale e "superare risolutamente alcune delle difficoltà". Per il numero uno del Partito comunista cinese, “la perseveranza è vittoria”.

È quindi ancora lontano il momento in cui la Cina saluterà definitivamente la politica Zero Covid.