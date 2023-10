Shani Louk sarebbe stata decapitata dai miliziani di Hamas

Le immagini di Shani Nicole Louk seminuda, appoggiata sul retro di un pick up e trascinata via dai miliziani di Hamas avevano scosso il mondo. Oggi, dopo settimane di angoscia sul suo destino, sappiamo che non solo è morta, ma che sarebbe stata decapitata. Della donna tedesco-israeliana rapita da Hamas ad un festival musicale il 7 ottobre e poi portata in giro per Gaza dal gruppo militante palestinese, sarebbe stato trovato solo il cranio. Lo ha detto il presidente d'Israele Isaac Herzog al quotidiano tedesco Bild. "È stato trovato il suo cranio", ha detto Herzog a Bild. "Ciò significa che questi animali barbari e sadici le hanno semplicemente tagliato la test"a. Solo ora è stato possibile identificare il corpo di Shani, ha spiegato Herzog, aggiungendo che l'identificazione di altri 40 corpi è in sospeso, poiché le persone sono state abusate, bruciate o smembrate nel modo più raccapricciante. Louk, 23 anni, era una delle decine di persone catturate da Hamas durante l'assalto mortale alle comunità militari e civili israeliane che ha ucciso 1.400 persone, per lo più civili.

La famiglia inizialmente pensava che fosse viva ma ferita quando è stata rapita dal festival musicale, ma ora crede che sia stata uccisa lo stesso giorno, forse colpita alla testa: "Almeno non ha sofferto" ha detto a RTL/ntv sua madre Ricarda LoukLa sua famiglia inizialmente pensava che fosse viva ma ferita quando è stata rapita dal festival musicale, ma ora crede che sia stata uccisa lo stesso giorno, forse colpita alla testa.

Questo è l'ultimo video che mostra la 23enne mentre balla vicino al kibbutz Re’ime lo scorso 7 ottobre. Shani Louk era nata il 7 febbraio 2001 da padre israeliano e madre tedesca: viveva a Tel Aviv, dove lavorava come tatuatrice freelance.

Il giorno dell'attacco di Hamas Shani si trovava con il fidanzato nel deserto del Negev dove in occasione della festa ebraica di Sukkot era stato organizzato il festival musicale Supernova Sukkot Gathering a circa 5 chilometri dalla barriera Gaza-Israele. Nel mezzo dell'attacco era riuscita a parlare al telefono con la madre, avvertendola di ciò che stava accadendo e dicendo di non sapere dove nascondersi.

Dopo il rapimento alcune immagini mostrano il corpo di Shani Louk nella Striscia di Gaza nel retro di un pick up circondato da miliziani pesantemente armati. Un giovane oltraggia il corpo spuntando. Nel video si vedeva già una ferita da arma da fuoco alla testa e la made Ricarda Louk avrebbe confermato l'identità della figlia dai suoi tatuaggi sotto le ginocchia.

Secondo quanto si è appreso le forze di difesa israeliane mentre conducevano operazioni nel nord della Striscia di Gaza hanno scoperto il teschio di Shani Louk. Funzionari dell'IDF affermano che la 23enne sarebbe stata decapitata mentre il suo corpo veniva fatto sfilare per le strade di Gaza.