Si apre una voragine: donna precipita in una fumarola

Una donna australiana è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta in una fumarola che si è aperta improvvisamente all'ingresso del villaggio termale di Whakarewarewa, in Nuova Zelanda. La donna stava camminando con il marito quando è stata letteralmente inghiottita da una voragine dal diametro di due metri e profonda un metro.

Secondo quanto riferito da Mike Gibbons, direttore del villaggio termale, la vittima dell'incidente è stata prima soccorsa dal marito e poi da altre tre persone, tra cui due guide. Una volta tirata fuori è stata trasportata in ospedale a Rotorua, dov'è tuttora ricoverata in condizoni gravi ma stabili. Anche il marito sarebbe rimasto ferito nel tentativo di soccorrerla.

Le fumarole sono fessure nel suolo che si trovano spesso nei pressi di vulcani o in aree idrotermali le cui temperature possono raggiungere centinaia di gradi a causa della risalita di gas vulcanici e vapori. La coppia, originaria di Perth, si trovava in Nuova Zelanda per visitare dei parenti. Secondo Gibbons il suolo avrebbe ceduto a causa delle forti piogge cadute nei giorni prcedenti. In attesa di ulteriori accertamenti le terme sono state chiuse.

(In basso: una delle fumarole presenti nel villaggio di Whakarewarewa)