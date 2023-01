Si danno fuoco per errore mentre cercano di incendiare un centro immigrati

Nel tentativo di incendiare un centro per l'immigrazione, due uomini si sono accidentalmente dati fuoco. Una "sfortunata" disavventura avvenuta la scorsa settimana a Bakersfield, in California (Stati Uniti), dove le telecamere di sorveglianza del Servicio de Inmigracion hanno ripreso l'intera scena. Due persone vestite di nero e con maschere che rendevano i loro volti irriconoscibili si avvicinano all'edificio, iniziando a spargere un liquido infiammabile in tutta l'area circostante.

Mentre uno dei due continua a versare la sostanza, con tutta probabilità benzina, il secondo tenta di accendere il fuoco, ma lo fa troppo vicino ad una pozzanghera di liquido infiammabile. Basta una scintilla e il rogo si sprigiona in maniera molto violenta, con uno dei malviventi che fugge via con la gamba in fiamme, seguito dal secondo, che preso dal panico scappa via dalla scena del crimine urlando. Nella fuga i due sospetti hanno lasciato cadere i loro telefoni cellulari, un errore che ha permesso alle forze dell'ordine di identificare e arrestare i due responsabili.