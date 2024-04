La siccità lascia al buio 18 milioni di persone: "Decretata l'emergenza nazionale"

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha decretato l'emergenza nazionale a causa della grave crisi energetica che sta attraversando il Paese, con blackout a macchia di leopardo che durano fino a otto ore. Il capo dello Stato ha ordinato "la mobilitazione e l'intervento della Polizia nazionale e delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza delle infrastrutture energetiche critiche per prevenire sabotaggi, attacchi terroristici o altre minacce che potrebbero pregiudicarne il funzionamento".

Da domenica scorsa, l'Ecuador soffre tagli di energia ogni giorno in diverse zone poiché il livello del bacino di Mazar, il secondo più grande del Paese, non consente il funzionamento di un complesso di tre centrali idroelettriche. A ciò si aggiunge il taglio della fornitura di energia elettrica dalla Colombia, che pure sta affrontando una grave siccità.

Durante la stagione delle piogge, il bacino è in grado di immagazzinare 410 milioni di metri cubi d'acqua e fornisce le risorse necessarie a tre centrali idroelettriche. Che contribuiscono con 1.757 megawatt, cioè più del 30% della domanda energetica dell'Ecuador. Attualmente Mazar registra un livello di stoccaggio operativo dello 0%. La situazione potrebbe peggiorare tra i mesi di settembre e ottobre, quando la stagione secca diventa più acuta. Colpa della siccità ma il governo denuncia anche sabotaggi e una mala gestione della struttura idroelettrica.

Il 2024 per l'Ecuador si profila come un anno terrificante: se era considerato uno dei Paesi più sicuri dell'America latina, la situazione è degenerata a tal punto che a gennaio era piombato sull'orlo di un "conflitto armato interno". Le immagini dell'incursione di uomini in passamontagna con fucili e pistole nello studio della tv pubblica Tc durante una trasmissione in diretta hanno fatto il giro del mondo. Noboa aveva annunciato il pugno duro nei confronti dei cartelli della droga, ma i primi risultati non sono entusiasmanti. Le autorità affermano che i cartelli messicani e la mafia albanese acquistano cocaina colombiana, la inviano in Ecuador, quindi si affidano a bande locali per farla passare attraverso i porti ecuadoregni e da qui negli Stati Uniti e in Europa.

Eppure un decennio fa l'Ecuador era visto al di fuori dei suoi confini come un modello di sviluppo economico e sociale. Tra il 2006 e il 2016, la povertà era diminuita dal 36,7% al 22,5%, complice un aumento della spesa pubblica che aveva migliorato sanità e istruzione, mentre la disoccupazione era scesa sotto il 4%, la metà della media del resto dell'America latina. L'inversione di rotta inizia con il successore del presidente Rafael Correa, Lenin Moreno, che iniziò un cammino di riavvicinamento agli Stati Uniti e mise in campo politiche neoliberiste e di austerity, siglando un nuovo accordo con il Fondo monetario internazionale. Il nuovo corso venne proseguito nel 2021 da Guillermo Lasso, esponente dell'Opus Dei e primo presidente di destra dell'Ecuador dopo oltre un ventennio. Lasso porta avanti privatizzazioni e l'aumento della produzione di petrolio, tagliando la spesa pubblica. Scoppiano proteste in tutto il Paese, represse con la forza.