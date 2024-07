Uccide il figlio con un'ascia, va armata al supermercato e posa per le foto dei passanti ancora sporca di sangue

Una donna di 33 anni, Sigal Yana Itskovitch, è stata arrestata dopo aver confessato di aver ucciso il figlio di 6 anni Liam nella loro casa di Herzliya, a nord di Tel Aviv. Secondo i resoconti della polizia israeliana, mercoledì sera la donna, dopo aver ucciso il figlio e il suo cane, ha cercato di entrare in un centro commerciale dove ha aggredito una guardia di sicurezza.

Come documentano filmati diffusi online, l'agente di sicurezza ha fermato la donna che stava oltrepassando il metal detector portando in mano ancora l'ascia. Probabilmente ancora in preda a un delirio psicotico era scesa in strada scalza, armata e insanguinata, minacciando i passanti.

Fermata dalla guardia di sicurezza la donna ha iniziato a togliersi i vestiti e si è messa in posa davanti ai passanti che scattavano foto. Dopo l'arresto è stata portata in ospedale dove sono stati prelevati campioni di sangue e urine per individuare un possibile uso di sostanze pericolose.

A scoprire il cadavere del bambino era stata la nonna. Il padre e marito della donna, Doron Hass, che si trovava in servizio militare a Gaza, si è precipitato a Herzliya dopo aver ricevuto la notizia.