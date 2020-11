Spari vicino alla sinagoga nel centro di Vienna: ci sono morti e feritia

La polizia austriaca ha lanciato "un'operazione su vasta scala" nella zona della sinagoga a Vienna, in Seitenstettengasse, dopo che sono stati sparati alcuni colpi d'arma da fuoco, questa sera dopo le 20. Il ministro dell'Interno austriaco Karl Nehammer ha confermato che quello avvenuto a Vienna sarebbe un "probabile attacco terroristico" che, avverte "è ancora in corso" e ha chiesto, quindi, ai cittadini di restare a casa. Secondo la polizia di Vienna l'attacco è avvenuto in sei punti della città: l'esercito è stato messo in campo in protezione delle ambiasciate. Un primo bilancio parla di almeno 7 morti e 15 feriti.

Attentato a Vienna: "Diversi sospetti armati"

"Diversi sospetti armati di fucili", che hanno sparato "in sei diversi punti" della città. E' quanto riferisce in un tweet la polizia di Vienna, informando che alle 20 ora locale sono stati sparati numeroso colpi d'arma da fuoco, iniziando a Seitenstettengasse. La polizia conferma la morte di una persona, il ferimento di molte, tra cui un agente, e l'uccisione di un sospetto da parte degli agenti.

Un testimone ha raccontato ad una tv locale di aver visto "correre una persona con un'arma automatica che sparava all'impazzata almeno 50 colpi di arma da fuoco"."La Wiener Linien non si ferma più nel 1 ° distretto. Resta al sicuro, lascia immediatamente i luoghi pubblici".ha scritto la polizia di Vienna su Twitter. Sarebbe in corso, inoltre, scrive il Kronen Zeitung, una presa di ostaggi in un ristorante giapponese di Mariahilfer Strasse.

Attentato a Vienna: ci sono morti e feriti

Al momento le vittime sarebbero sette, ma è possibile che il bilancio continui a salire. Secondo i primi rapporti ufficiali, ci sono 15 feriti negli ospedali di Vienna, sconvolta questa sera da un attacco terroristico che sarebbe ancora in corso. L'intero centro storico della capitale austriaca è delimitato, l'accesso di fatto non è possibile.

Le squadre di soccorso intervenute a Vienna parlando di numerosi morti e feriti nell'attacco terroristico in tuttora in corso. Lo riferisce l'agenzia di stampa Apa, che cita un portavoce: "In termini numerici non possiamo ancora essere precisi, stiamo facendo un bilancio".

Spari vicino alla sinagoga a Vienna

La polizia consiglia per il momento di evitare il centro di Vienna, dopo che un vasto ingorgo si è già creato nella zona di Franz-Josefs-Kai. "Non appena avremo maggiori informazioni ve le riporteremo", hanno riferito le forze dell'ordine. Sarebbero tre gli assalitori, come riporta il quotidiano locale Die Presse, spiegando che uno di loro sarebbe morto dopo essersi fatto saltare in aria. Gli altri due sarebbero in fuga. Secondo i media locali, sette persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite durante l’attacco. Secondo il ministro degli Interni Karl Nehammer si è trattato "apparentemente di un attentato", compiuto da più persone.

"Nella zona di Innneren Stadt ci sono stati diversi scambi di colpi di arma da fuoco e ci sono diversi feriti", ha twittato la polizia. E ancora: "Siamo in azione con tutte le forze possibili: si prega di evitare tutti i luoghi pubblici nella città".

Inizialmente è stato riferito che l'edificio religioso sarebbe stato sotto attacco, ma il presidente della comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch, ha affermato che non vi sarebbero vittime fra i rappresentanti della sua comunità. La comunità ebraica ha invitato i cittadini a non lasciare le proprie abitazioni. Diversi elicotteri sono intervenuti per sorvolare la zona intorno alla sinagoga, che è stata recintata dalle forze dell'ordine. La polizia ha rivolto un appello ai residenti di restare in casa.

UPDATE - One of the multiple terrorists reportedly detained. Gunfire continues in #Vienna as the terror attack unfolds.pic.twitter.com/GIE8s5Uakr — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

Foto Twitter @Emergenza24