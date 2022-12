Chiama "folli" i funzionari delle elezioni: sindaco di Istanbul condannato a due anni di carcere

Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e oppositore del regime di Recep Tayyip Erdogan, è stato condannato a due anni e sette mesi di carcere per aver chiamato "folli" alcuni funzionari elettorali.

Il cinquantaduenne era considerato un potenziale candidato alle elezioni presidenziali del giugno 2023 e, stando ai sondaggi, avrebbe potuto scalzare il presidente in carica Erdogan, il quale, a causa dell'infazione record, sta perdendo sempre più la sua popolarità. La condanna, che dovrà essere confermata dalla Corte d'appello impedirebbe a Imamoglu di partecipare alle elezioni visto e considerato che la pena include il divieto di ricoprire cariche politiche. Per il momento, Imamoglu rimarrà sindaco della città, poiche il ricorso alla corte d'appello avrà effetto sospensivo il che significa che l'uomo manterrà il suo mandato mentre la sua richiesta viene esaminata.

La vicenda è iniziata il 31 marzo 2019, quando Imamoglu ha riportato le elezioni comunali per un pugno di voti, togliendo per la prima volta in 25 anni il controllo della città al partito di Erdogan. Il 6 maggio 2019, il Consiglio elettorale superiore della Turchia ha annullato in modo controverso i risultati delle elezioni in risposta alle accuse di irregolarità del partito al potere. Le elezioni sono state ripetute il 23 giugno 2019 e ?mamo?lu ha ottenuto una vittoria schiacciante, con oltre 800mila voti di vantaggio sul candidato del governo.

È stato accusato di aver insultato alti funzionari pubblici per aver definito un atto di "follia" l'annullamento delle prime elezioni del novembre 2019. Il sindaco ha negato di aver insultato il consiglio elettorale, sostenendo che i suoi commenti erano una risposta al ministro dell'Interno Süleyman Soylu che lo aveva definito "un pazzo" e accusato di aver criticato la Turchia durante una visita al Parlamento europeo.

Secondo Human Rights Watch la decisione del tribunale viola la libertà di parola e di associazione politica e interferisce con il diritto di milioni di elettori."Un pugno di persone non può confiscare il potere affidato dal popolo. La nostra lotta riprende con ancora più forza", ha dichiarato Imamoglu dopo il verdetto. L'attuale governo turco, guidato dal presidente Erdo?an, è da tempo criticato per le sue posizioni sempre più autocratiche, come la repressione dell'opposizione politica e la limitazione della libertà di stampa.