"Il formaggio è come l'eroina": cosa (e chi) c'è dietro la nuova crociata vegana

Formaggio ed eroina sullo stesso piano? Il paragone, senza dubbio azzardato, non nasce in qualche forum di discussione di sostenitori del veg a tutti i costi, ma dal sindaco di New York, Eric Adams. Il primo cittadino, vegano convinto, ha paragonato le due cose scatenando la polemica.

"Il cibo è una droga, crea dipendenza - ha detto Adams - se prendiamo una persona dipendente dall'eroina e la mettiamo in una stanza, e un'altra dipendente dal formaggio e glielo togliamo, vi sfido a riconoscere la persona dipendente dall'eroina da quella dipendente dal formaggio".

Adams nel 2016 ha iniziato ad avere problemi di diabete e ha modificato drasticamente la sua alimentazione. Ha anche scritto un libro in cui spiega il suo regime. Sostenitore di una campagna per convincere i newyorkesi a mangiar sano, è incappato nel paragone singolare. "Più mangiate frutta e verdura, più avete uno stile di vita sano lontano dai cibi conservati, più sarete sani. So come mi sento ogni giorno, e voglio che voi vi sentiate così", ha aggiunto poi Adams.

La gaffe in realtà era stata preceduta da una polemica. Adams vorrebbe aprire centri per la dieta vegana in tutta la città, appure alcuni media hanno riportato di aver "beccato"il sindaco a mangiare pesce. Adams ha invitato i newyorkesi a "ignorare le voci" e a non "preoccuparsi di quello che c'è nel piatto del sindaco. "Nessuno è perfetto in questa città e io sono il sindaco di New York e sono perfettamente imperfetto", ha risposto ai giornalisti senza ammettere, ma neppure negare, lo "sgarro" alla dieta.