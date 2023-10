La tassa di 100mila euro per comprare un'auto nuova: "Così si usano di più i mezzi pubblici"

C'è un Paese dove per comprare un'auto nuova bisogna pagare una sorta di tassa da 100mila euro. E questo per esortare i cittadini a usare i trasporti pubblici locali, considerati tra i più efficienti al mondo. Siamo a Singapore, città-Stato da 5,5 milioni di abitanti.

Qui, il reddito pro-capite si aggira sui 70mila euro all'anno, il sesto più alto nel globo, poco sopra quello degli Stati Uniti e quasi il doppio di quello dell'Italia. Un Paese ricco, dunque, in cui c'è un'alta concentrazione di milionari. Ma la maggior parte delle famiglie non può permettersi di comprare un'auto nuova. Una Toyota Camry Hybrid standard, per esempio, costa circa 180mila euro, quasi cinque volte il prezzo in Europa e Usa.

La causa è da addebitare soprattutto al sistema del Certificato di diritto decennale (Coe), introdotto nel 1990 come misura anti-congestione. Per acquistare un veicolo, bisogna avere questo certificato. E ogni due settimane, i Coe vengono venduti all'asta, sotto lo stretto controllo del governo, che fissa un numero limite di certificati da non superare legato al numero di vecchie auto che vengono smaltite. Il risultato è che i Coe hanno raggiunto il prezzo medio di 100mila euro. Un costo che va ad aggiungersi alle altre tasse e al prezzo di base dei veicoli, che sono a loro volta gonfiati dai dazi alle importazioni.

Il sistema non ha intaccato la vendita dei veicoli di lusso. In compenso, ha consentito di ridurre a poco meno di 1 milione il numero di auto in circolazione: per fare un esempio, in Italia ci sono 67 veicoli ogni 100 abitanti. A Singapore, sono meno di 20 per 100 abitanti. Per chi non può permettersi un'auto, ci sono i mezzi pubblici, considerati tra i migliori del mondo: l'anno scorso sono stati impegnati più di 60 miliardi di dollari per espandere e rinnovare la rete ferroviaria del paese nel prossimo decennio.

