A Singapore i rapporti omosessuali diventano legali

Svolta storica per i diritti civili a Singapore. Il premier Lee Hsien Loong della città-Stato asiatica ha annunciato che verrà abolita la controversa legge 377A, retaggio del passato coloniale britannico, che vieta i rapporti tra omosessuali, pur precisando che il governo continuerà a "sostenere" il matrimonio tra uomo e donna.

La controversa legge 377A del Codice penale di Singapore puniva i rapporti tra gay con un massimo di due anni di carcere. Gli attivisti affermano da tempo che la legge era in contrasto con la cultura sempre più moderna e vivace della città-Stato asiatica, ma due tentativi di abrogare la norma, nel 2014 e a febbraio di quest'anno, non avevano avuto successo.

Il primo ministro ha spiegato che la situazione è cambiata rispetto al 2007, quando le autorità avevano deciso di conservare la legge. Gli omosessuali, ha detto, "sono oggi molto più accettati" a Singapore. L'abolizione della legge renderà coerente la legislazione del paese con l'evoluzione delle mentalità, ha detto ancora il permier Lee. "Credo che questa sia la cosa giusta da fare e qualcosa che la maggioranza dei cittadini accetterà", ha affermato in un discorso il premier spiegando la decisione cambiare la precedente posizione assunta dal governo della città-Stato.

L'abolizione della legge metterà il Paese più in linea "con gli attuali costumi sociali e spero porterà un po' di sollievo ai gay di Singapore", ha aggiunto il premier che comunque ha ribadito che quella di Singapore rimane una società tradizionalista e il governo assicurerà maggiori protezioni legali per la definizione di matrimonio come unione tra una donna ed un uomo, per rendere così difficile che vengano legalizzate le unioni gay.

Dopo l'indipendenza del 1965, Singapore aveva deciso di non abolire la legge retaggio del passato coloniale che criminalizza l'atto sessuale tra uomini e di fatto viene considerata un divieto ai rapporti omosessuali. Da anni comunque la legge non viene applicata e a Singapore si è sviluppata una vasta comunità gay che comunque da anni chiedeva a gran voce che la legge, che perpetua la discriminazione contro gli omosessuali, fosse abolita.

Sul fronte opposto, i conservatori Singapore hanno organizzato campagne sui social ed eventi per la difesa dei valori tradizionali, con alcune chiese che organizzazione corsi di conversione dei gay. Un'alleanza di chiese protestanti due giorni fa aveva chiesto di non abrogare la legge perché si sarebbe incentivato "un tipo di attivismo Lgbt intollerante e aggressivo che cerca di imporre la sua ideologia alla società di Singapore". Ma gli attivisti per i diritti dei gay oggi hanno espresso "sollievo" dopo l'annuncio, parlando di "primo passo di una lunga strada verso la piena uguaglianza per le persone Lgbtq+ a Singapore".

Nel suo discorso, il premier si è appellato a entrambi i fronti chiedendo reciproca comprensione e "moderazione perché c'è un solo modo in cui possiamo andare avanti come nazione".