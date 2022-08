Suonano le sirene su Tel Aviv, i bagnanti fuggono dalle spiagge: il video

Le sirene d'allarme aereo scuotono il tramonto di Tel Aviv. L'allarme risuona prima dell' entrata in vigore della tregua tra Israele e la Jihad islamica, forse inaspettatamente per le migliaia di bagnanti che si trovavano sulle spiagge davanti la città. Nel video si vede un grande numero fuggire verso le zone di sicurezza. Il conteggio del numero di razzi lanciati dalla Jihad islamica palestinese sul territorio israeliano si avvicina a 1.000 dall'inizio dell'operazione Breaking Dawn con la quale l'esercito israeliano ha colpito alcuni obiettivi in cui risiedevano capi delle organizzazioni jihadiste a Gaza City. Complessivamente i palestinesi uccisi durante le diverse operazioni, secondo le fonti di Gaza, sono oltre 30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.