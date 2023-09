Così la Cina si "prende" anche la Siria

Il presidente cinese Xi Jinping si è offerto di aiutare la Siria a ricostruire la sua economia in frantumi e a contrastare i disordini interni durante i colloqui con il suo leader a lungo ostracizzato e pesantemente sanzionato, Bashar al-Assad, migliorando i legami verso una "partenariato strategico". Dalla città cinese di Hangzhou riparta la campagna di Assad per tornare sulla scena globale, consentendo allo stesso tempo a Xi di promuovere gli interessi strategici della Cina in Medio Oriente, dove è già ha stretto un accordo con Iran e Arabia Saudita.

Così la Cina, seconda economia più grande del mondo, entra a pieno titolo nella corsa alla ricostruzione della Siria: il partenariato implica un più stretto coordinamento sugli affari regionali e internazionali, anche in ambito militare.

Le sanzioni occidentali - fin dai primi giorni della guerra civile iniziata nel 2011 - hanno così spinto la Siria verso la Russia prima e Iran poi. E ora, nel nuovo mondo multipolare, entra nell'orbita cinese.

La Siria ha ora un disperato bisogno di investimenti esteri per le sue infrastrutture e per rilanciare varie industrie. Assad ora controlla la maggior parte del territorio siriano e negli ultimi anni ha ristabilito i legami con i vicini arabi che un tempo sostenevano i suoi oppositori.

Negli ultimi anni Pechino ha intensificato il suo impegno diplomatico con il Medio Oriente e a marzo ha contribuito a mediare un accordo a sorpresa tra i rivali regionali di lunga data Arabia Saudita e Iran per porre fine alla loro spaccatura diplomatica durata sette anni. "La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con la Siria attraverso l'iniziativa Belt and Road... per dare un contributo positivo alla pace e allo sviluppo regionale e mondiale", ha affermato Xi. Ma gli analisti sostengono che probabilmente ci sarà un limite al modo in cui Pechino potrà aiutare Damasco a recuperare il suo status regionale.