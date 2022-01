Scontri in carcere tra Isis e curdi: jihadisti evasi e decine di morti

Clima incandescente nella zona nord-est della Siria dove infuriano lo scontro armato tra miliziani Isis e forze curdo-siriane davanti al carcere di Ghweiran, dove sono detenuti migliaia di combattenti dell'Isis. Sono almeno 41 le vittime. Un bollettino in continuo aggiornamento, come riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che si avvale di una fitta rete di fonti locali.

Elicotteri militari statunitensi sorvolano l'area alla ricerca di circa 80 fuggitivi. I miliziani si sono arroccati in una zona di Hasake vicina alla prigione usando i civili come scudi umani.