Putin ordina l'allerta del sistema di deterrenza nucleare: che cosa sta succedendo

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato alle forze armate russe di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza russe, comprese quelle nucleari, dopo "le dichiarazioni aggressive" da parte della Nato. Una presa di posizione che arriva proprio nel momento in cui sembrava che ci fosse uno spiraglio per un cessate il fuoco dopo l'ok di Russia e Ucraina di sedersi al tavolo dei negoziati al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat.

Da Mosca però non arrivano segnali di distensione, quantomeno non nei confronti dell'Occidente. Il capo del Cremlino ha infatti ordinato al ministro della Difesa Serghei Shoigu e al capo di stato maggiore Valeri Gerasimov di mettere le forze di deterrenza dell'esercito russo, che comprendono anche armi nucleari, in "regime speciale di servizio da combattimento". Tutto ciò "in risposta alle dichiarazioni aggressive dell'Occidente". Cosa comporti il "regime speciale" di cui parla Putin non è ben chiaro, ma il solo fatto che si faccia cenno ad armi nucleari è bastato per alimentare tensioni e paura.

Putin e il sistema di deterrenza nucleare, la Casa Bianca: "Fabbrica minacce"

La replica della Casa Bianca è arrivata a stretto giro. Secondo gli Stati Uniti con l'allerta del sistema difensivo nucleare russo il capo del Cremlino "fabbrica minacce". In questo senso l'ordine impartito da Putin "fa parte di uno schema di minacce costruite e che non esistono, volte a giustificare l'aggressione". Per l'ambasciatrice alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, la decisione del presidente russo dimostra invece che Putin “sta aggravando il conflitto in un modo che è inaccettabile". "Il presidente Putin - ha aggiunto - sta continuando l'escalation di questa guerra in una maniera che è totalmente inaccettabile e dobbiamo continuare ad arginare le sue azioni nel modo più forte possibile". In ogni caso secondo Ucraina e Nato, la "retorica" del presidente russo sarebbe un mero escamotage per mettere pressioni sui negoziati di pace che sono ormai avviati.

Inoltre, sollevare il rischio nucleare in un momento così teso per l'Europa potrebbe avere anche il duplice fine di dare nuovi argomenti a chi nell'Ue si oppone alla creazione di nuove centrali atomiche. Il dibattito, come è noto, è emerso con forza negli ultimi mesi, quando l'Ue ha deciso di considerare gli investimenti nel nucleare come "sostenibili" per l'ambiente. In diversi Stati membri, i sostenitori di tale fonte, che oggi vede la Francia fare la parte del gigante nell'Ue, reputano la costruzione di nuove centrali un modo per ridurre la dipendenza dal gas naturale russo.

Lukashenko: "Sanzioni spingono la Russia verso la terza guerra mondiale"

Già nel discorso con cui aveva annunciato l'invasione all'Ucraina, il capo del Cremlino era stato piuttosto minaccioso nei confronti dell'Occidente. "Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che Mosca risponderà con conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato". E oggi di armi nucleari ha parlato anche il presidente della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, citato dall'agenzia Belta. "In questa situazione, si deve capire una cosa: alcune sanzioni sono peggio di una guerra. Ora si parla molto di sanzioni contro il settore bancario. Gas, petrolio, swift. Questo sta spingendo la Russia verso una terza guerra mondiale. Quindi dobbiamo mostrare moderazione per non finire nei guai. Perché una guerra nucleare sarebbe un disastro", ha detto Lukashenko.

Salvini: "È terribile pensare ad uno scontro nucleare"

"È terribile pensare ad uno scontro nucleare, il nucleare serve a scaldare le scuole", ma "applicato alla guerra è mortale, è devastante". Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice a Mezz'ora in più. L'energia nucleare "non è ideologica", dice Salvini, la usano "in Finlandia, la terra delle renne e di Babbo Natale", e allora "perche solo l'Italia no", visto che "nella vicina Francia" alimenta 54 centrali. Quindi "spero che questa crisi drammatica" aiuti una riflessione, aggiunge il segretario della Lega.