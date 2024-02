Gli Houthi intensificano gli attacchi, in fiamme nave inglese: "Mar Rosso chiuso agli occidentali"

I ribelli Houthi hanno lanciato due missili balistici antinave dallo Yemen meridionale nel Golfo di Aden. I missili hanno colpito la MV Islander, una nave mercantile battente bandiera di Palau, di proprietà del Regno Unito, causando lievi ferite e danni che non dovrebbero interferire nella rotta.

Il leader del gruppo sostenuto dall'Iran Abdulmalik al Houthi ha annunciato che il gruppo intende "intensificare le operazioni nel Mar Rosso" usando anche "armi sottomarine" in solidarietà con i palestinesi vittime del genocidio a Gaza. Gli Houthi affermano che vieteranno a tutte le navi di proprietà americana e britannica di transitare nel Mar Rosso.

Le nuove minacce rischiano di aggravare la situazione degli scambi commerciali tra Occidente e Asia. Già oggi il 90% delle navi mercantili scelgono di circumnavigare l'Africa allungando il viaggio di una quindicina di giorni e spendendo circa un milione di dollari in più a spedizione. Di fatto a livello economico il Mar Rosso è già comunque off limits per la stragrande maggioranza delle compagnie mercantili.

Contro le minacce Houthi è già attiva una coalizione militare internazionale guidata da Stati Uniti e Regno Unito cui si aggiungerà la missione europea Aspides che sarà guidata dall'Italia. L'Italia è tra i Paesi Ue che si sono esposti di più per varare la missione. Siamo "in prima linea" per proteggere gli "interessi mercantili e la libera navigazione nel Mar Rosso. È un importante passo verso una difesa comune europea", ha detto il nostro ministro degli esteri Tajani.

Tuttavia è da evidenziare come i costi di trasporto sono in calo: la domanda di trasporto marittimo di container era relativamente bassa prima della crisi del Mar Rosso, in parte a causa della stagnazione dell'economia globale, in parte perché lo scorso anno sono state consegnate al mercato circa 350 nuove portacontainer e quest'anno si prevede che verranno aggiunte il massimo storico di 400 navi, tutti ordini effettuati durante la pandemia, quando l'offerta non riusciva a tenere il passo con l'aumento della domanda. Nel dettaglio le tariffe di trasporto da Rotterdam a Shanghai sono in calo del 5% questa settimana, ovvero di 48 dollari a 910 dollari per box da 40 piedi. Allo stesso modo, le tariffe da Shanghai a Genova e New York sono scese del 3% rispettivamente a 5.042 dollari e 5.976 dollari. Con tutta la capacità aggiunta, Philip Damas, amministratore delegato della società britannica Drewry, prevede dunque che i costi di trasporto continueranno ancora a scendere almeno del 30% nei prossimi tre mesi.