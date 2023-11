A Gaza medici e pazienti "prigionieri" negli ospedali assediati

Gli ospedali di Gaza sono ormai assediati ed è difficile capire se ce ne sono ancora in funzione. Due importanti strutture nel nord della Strsicia, gli ospedali Al-Shifa e Al-Quds, risultano chiusi dopo che pesanti attacchi aerei israeliani e combattimenti sono avvenuti intorno a entrambe le strutture. Il personale medico è rimasto senza ossigeno, mentre mancano sia forniture mediche che carburante per alimentare gli incubatori. "Il mondo non può restare in silenzio mentre gli ospedali, che dovrebbero essere rifugi sicuri, si trasformano in scenari di morte, devastazione e disperazione. Cessate il fuoco. Ora", ha scritto in un post su X il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Senza cure

Il 12 novembre l'Oms ha detto di essere riuscita a contattare al-Shifa dopo tre giorni senza elettricità, acqua e internet, concludendo che "l'ospedale non funziona più come un ospedale". Le forze israeliane hanno invaso una fascia settentrionale del territorio della Striscia, vista come la roccaforte di Hamas, anche se i massimi leader dell'organizzazione sembrano essere sfuggiti all'assalto militare. Stanno invece sicuramente subendo le conseguenze dell'invasione i pazienti e il personale sanitario palestinese, intrappolati all’interno delle strutture mediche intorno alle quali la battaglia continua senza tregua. Funzionari sanitari e agenzie umanitarie parlano di ambulanze incapaci di raccogliere i feriti e sistemi di supporto vitale senza elettricità. Anche l'organizzazione Medici senza Frontiere parla di "bombardamenti costanti" che impediscono le evacuazioni e rendono troppo pericolosi i viaggi in ambulanza.

In trappola

Già sabato 11 novembre il dottor Mohammad Abu Salmiya, direttore dell'ospedale Al-Shifa, aveva avvertito che centinaia di feriti e neonati dovevano essere trasportati urgentemente in una struttura medica operativa poiché il suo ospedale stava crollando a causa della mancanza di carburante e di mezzi di trasporto. "È una tragedia. I cadaveri: non possiamo metterli nei congelatori perché non funzionano, quindi abbiamo deciso di scavare una fossa nelle vicinanze dell'ospedale. E' una scena davvero disumana", aveva detto Abu Salmiya ad Al Jazeera.

Alla Cnn l'esercito israeliano ha detto di essere impegnato in "intensi combattimenti in corso" contro Hamas vicino al complesso ospedaliero di Al-Shifa. Nega invece di aver sparato contro il centro medico nel nord di Gaza, respingendo le accuse secondo cui l'ospedale è sotto assedio. Il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha affermato di essere in contatto con i dirigenti ospedalieri e di aver offerto assistenza per le evacuazioni, ma risulta impossibile raccogliere testimonianze che confermino la versione di Tel Aviv.

Il dramma dei neonati

La situazione sanitaria colpisce soprattutto i bambini. Sono ormai nove i neonati prematuri che hanno perso la vita, stando a quanto riferisce il ministero della Sanità di Gaza. Sei pazienti sono venuti a mancare perché si sono spenti i respiratori della terapia intensiva. Da ormai quattro giorni le strutture ospedaliere non ricevono più corrente elettrica a causa del blocco totale imposto dal governo israeliano sull'enclave palestinese, dal giorno successivo all'aggressione armata di Hamas del 7 ottobre. Il dottor Munir Al-Bursh, direttore generale del ministero della sanità palestinese, ha detto alla Cnn che due dei bambini dell'ospedale Al-Shifa sono morti nella notte tra il 10 e l'11 novembre dopo che una bomba è esplosa nelle vicinanze, spegnendo il generatore che alimentava le incubatrici nel reparto neonatale. Un altro è morto la mattina dell'11 novembre.

Aiuti bloccati

Neppure da fuori riescono a giungere aiuti a supporto della popolazione nella Striscia. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha dichiarato di aver dovuto stoppare il convoglio di evacuazione partito il 13 novembre da Khan Younis verso l'ospedale di al-Quds. Il convoglio, che era accompagnato dal Comitato internazionale della Croce Rossa, è rientrato dopo essere stato "costretto a tornare a causa delle condizioni pericolose nella zona di Tal al-Hawa, dove si trova l'ospedale, a causa dei continui bombardamenti e sparatorie, e il personale medico, i pazienti e i loro accompagnatori sono ancora intrappolati all'interno dell'ospedale senza cibo, acqua o elettricità", ha scritto su X l'organizzazione sanitaria palestinese.

L'ospedale indonesiano

Non sono del tutto chiare dopo gli attacchi nel fine settimana le condizioni in cui opera invece l'ospedale indonesiano di Gaza. Ad Al Jazeera il 10 novembre Atef al-Kahlot, direttore della struttura, aveva affermato che il centro funzionava solo al 30-40% della capacità e ha lanciato un appello affinché il mondo li aiuti. Si teme la situazione sia peggiorata dopo gli ultimi attacchi israeliani nel weekend. La settimana scorsa l'Indonesia, il più grande Paese musulmano al mondo, aveva smentito le affermazioni israeliane secondo cui l'ospedale costruito a Gaza con finanziamenti indonesiani si trovava sopra una rete di tunnel di Hamas e vicino a una piattaforma di lancio di razzi. Lunedì 13 novembre il presidente statunitense Joe Biden incontrerà a Washington Joko Widodo, presidente dell'Indonesia, che ha chiesto a più riprese un cessate il fuoco. Parlando a Riad prima dell'incontro con Biden, Widodo ha detto: "Un cessate il fuoco deve essere attuato presto, dobbiamo anche accelerare e aumentare la quantità di aiuti umanitari e dobbiamo avviare negoziati di pace".