La Slovenia legalizza il matrimonio gay

Legalizzato il matrimonio dello stesso sesso. Lo ha deciso il governo della Slovenia, dove è stata legalizzata anche l’adozione delle coppie omosessuali. A dare l’ok la Corte costituzionale a Lubiana, che con un verdetto ha definito discriminatorie le norme finora vigenti in fatto di unioni etero e gay. La Corte ha stabilito come l’unione non può essere legata alla sessualità delle persone e che una unione coniugale è fra due persone, indipendentemente dal sesso. Dunque anche se si uniscono due persone dello stesso sesso, ma che vivono sotto lo stesso tetto, possono adottare bambini. Al legislatore l'Alta Corte - che si è pronunciata su due ricorsi distinti - ha dato sei mesi di tempo per attuare la nuova norma ed eliminare le discriminazioni al riguardo.

In pratica, secondo la sentenza, la discriminazione nei confronti delle coppie dello stesso sesso "non può essere giustificata con il significato tradizionale di matrimonio come unione tra un uomo e una donna, né con una protezione speciale della famiglia". La Slovenia era una repubblica socialista sotto governo comunista quando era parte della Ex Jugoslavia prima di diventare un Paese indipendente nel 1991; la sentenza della Corte costituzionale è arrivata poche settimane dopo l'insediamento di un governo nazionale liberale, che ha sostituito quello guidato da conservatori di destra.

Il primo commento dalla politica italiana arriva dalla senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd: ”Anche la Slovenia muove un passo deciso e definitivo in direzione dell'eguaglianza di tutte le famiglie. L'Italia è sempre più isolata. È ora di decidere. In questo senso, guardo con grande attenzione alla proposta di legge delle associazioni Lgbt+ Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford per l'uguaglianza e la pari dignità familiare. Non possono più essere negati alla comunità lgbtq+ tutele e diritti basilari. Si tratta di un tassello fondamentale, insieme a una legge contro i crimini d'odio, per fare dell'Italia un Paese più civile e democratico''.