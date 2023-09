Sniffa coca durante l'orgia, poi va in aeroporto per decollare: pilota di linea licenziato

Aveva partecipato a un'orgia, nella quale aveva anche sniffato cocaina, e poi si era diretto all'aeroporto pronto per guidare un aereo di linea in un volo di 12 ore. Il pilota però è stato scoperto e licenziato e il volo annullato dopo che l'uomo si è vantato di quanto fatto con una hostess, che sconvolta da quanto accaduto ha denunciato tutto all'azienda.

A finire nei guai è stati il britannico Mike Beaton, che si era vantato della sua orgia a base di droga e alcol con un'amica hostess, ammettendo: "Sono stato un ragazzo molto cattivo". Il primo ufficiale della British Airways stava per volare dal Sudafrica a Londra quando la collega preoccupata ha dato l'allarme. Come racconta il Sun, i capi scioccati hanno cancellato il volo di 12 ore, con un costo stimato di 100mila sterline per la compagnia aerea. L'uomo, sposato e padre di un bambino, è stato sospeso e il giorno dopo è tornato a casa come passeggero, prima di essere sottoposto al test antidroga a Heathrow. Quando il test è risultato positivo, il pilota è stato licenziato.

Beaton a Johannesburg stava trascorrendo il suo periodo di riposo obbligatorio prima di dover co-pilotare un volo di ritorno a Londra. La sua notte di riposo è sfociata in una festa piuttosto estrema che ha poi descritto nei minimi dettagli in alcuni messaggi alla sua collega hostess, che era un'amica intima. Il pilota si è vantato che insieme a degli amici stavano "Camminando tutti (barcollando) fino al bar dell'hotel per 'un'ultima volta prima di andare a letto'", poi dopo "un paio di drink al bar, un po' di pomiciate ci siamo diretti verso l'appartamento" di uno degli amici. Lì la festa è continuata fino a tarda notte e il pilota ha raccontato diversi particolare piccanti di quanto accaduto, per poi concludere: "Questa è la storia di come sono finito a sniffare coca dalle t**te di una ragazza a Joburg".

Continua a leggere su Today.it