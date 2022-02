Snoop Dogg accusato di violenza sessuale

Il rapper Snoop Dogg è stato accusato da un'ex ballerina di violenza sessuale. Lo riporta il Los Angeles Times spiegando che dopo una mediazione fallita tra le parti, la donna - che ha chiesto l'anonimato - ha presentato denuncia al tribunale federale di Los Angeles. Ad essere accusati di aggressione sessuale sono sia il rapper che il suo "consigliere spirituale", Bishop Magic Juan. Le violenze sarebbero avvenute nel 2013. Nessun commento ufficiale al momento da parte del rapper, ma un sibillino post su Instagram: "Attenzione. La stagione dei cercatori d'oro è iniziata", aggiungendo allusivi emoji di un agente di polizia, un giudice e un sacco con dei soldi. Il rapper è ritenuto uno dei più ricchi degli Stati Uniti. La giovane chiede risarcimenti per un importo imprecisato, una mediazione privata tra le parti non sarebbe andata a buon fine.

Secondo i documenti presentati in tribunale, ottenuti da Rolling Stone US, la donna ha accettato un passaggio da Bishop Don “Magic” Juan – il vero nome è Donald Campbell – e poi è stata costretta ad andare a casa sua, dove è stata molestata. Poi Campbell si è fatto accompagnare nello studio dove Snoop Dogg stava girando una serie tv, Snoop Dogg’s Double G News Network, e lei ha accettato "nella speranza che aiutasse la sua carriera". Poco dopo si è sentita male, e mentre era in bagno Snoop Dogg è entrato, ha chiuso la porta a chiave e l’ha costretta a fare sesso orale. "Dopo qualche minuto, Snoop Dogg si è ritirato, insoddisfatto dalla riluttanza e dal disgusto della donna", dice la denuncia, poi si "è masturbato e le ha eiaculato addosso" e l’ha lasciata lì "umiliata, terrorizzata e nel panico". I rappresentanti di Snoop Dogg e Campbell non hanno risposto alla richiesta di un commento di Rolling Stone US.