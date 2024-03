Lo Stato che ha vietato i social ai minori di 14 anni

Niente social per i minori di 14 anni, con l'immediata cancellazione degli account già esistenti. Ron DeSantis, governatore della Florida (Stati Uniti), ha firmato una legge che vieta a ragazzi e ragazze con under 14 a creare profili su piattaforme social online. Il testo, spinto dai repubblicani dello Stato per contrastare la "dipendenza" dai social, è stato in parte modificato dal Senato statale per consentire l'utilizzo ai minori di età compresa tra 14 e 16 anni, ma soltanto con l'esplicito consenso dei genitori. La legge riguarda in particolare le piattaforme che prevedono il monitoraggio dell'attività degli utenti a fini pubblicitari o per influenzare l'algoritmo dei contenuti visibili sulle stesse, oltre a quelle che consentono il caricamento di contenuti o la visione di quelli pubblicati da altri utenti. Sono escluse, invece, le piattaforme utilizzate per la posta elettronica, la messaggistica, lo streaming di contenuti multimediali, le notizie di stampa e lo sport, oltre all'intrattenimento, lo shopping online e i videogiochi. La nuova norma entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.

Florida, social vietati ai minori di 14 anni

La norma è pensata per tutelare la salute dei più giovani, che ormai ricevono uno smartphone già in tenera età, addentrandosi, spesso senza alcun controllo, in un mondo virtuale pieno di pericoli. In sostanza, la norma approvata in Florida vieta l'utilizzo dei social da parte dei giovani con meno di 14 anni, imponendo alle piattaforme l'utilizzo di un sistema di verifica in grado di escludere questa tipologia di utenti, i cui profili verranno chiusi immediatamente. Invece, per quanto riguarda i ragazzi tra i 14 e i 16 anni, le piattaforme dovranno accertare il consenso dei genitori. Nella norma non sono contenuti nomi specifici, ma si fa riferimento soltanto a "social network che promuovono lo scorrimento infinito dei contenuti, metriche di reazione come i 'Mi piace', presentano video in riproduzione automatica e dispongono di dirette streaming e notifiche push". Caratteristiche riscontrabili in diverse piattaforme molto utilizzate dai giovanissimi, come Facebook, Instagram e TikTok, mentre vengono escluse dal divieto le app di posta elettronica o messaggistica, come ad esempio WhatsApp, i portali per l'e-commerce, l'intrattenimento o i videogames.

La proposta "modificata"

"I social media danneggiano i bambini in vari modi - ha affermato Ron DeSantis -. Questa legge offre ai genitori una maggiore capacità di proteggere i propri figli". Una battaglia portata avanti dal governatore della Florida nel corso degli ultimi anni. La norma appena approvata è stata comunque "moderata" rispetto al ddl proposto lo scorso febbraio, che prevedeva il divieto dei social per tutti i minori di 16 anni. A inizio marzo è poi arrivata la decisione di modificare il testo, mantenendo il divieto per gli under 14 e introducendo il consenso dei genitori per i giovani tra i 14 e i 16 anni. La norma punta ad arginare gli effetti nocivi causati dall'utilizzo dei social, come sottolineato dal presidente della Camera Paul Renner: "Internet è diventato un vicolo buio per i nostri figli, dove i predatori li prendono di mira e i social media pericolosi portano a tassi più elevati di depressione, autolesionismo e persino suicidio".

Ovviamente, non tutti hanno accolto il divieto con piacere, accusando la norma di limitare la libertà di espressione e la discrezionalità dei genitori. Tra i principali detrattori c'è Meta, la società che gestisce anche Facebook e Instagram, che da subito ha manifestato la propria opposizione a questa norma, sollevando anche il problema relativo alla privacy dei dati personali che gli utenti dovrebbero fornire per accertare la loro età anagrafica. La legge firmata in Florida segue la scia di altri Stati Usa che hanno promosso norme simili: il primo a regolare gli accessi dei minori ai social è stato lo Utah, poi seguito da Arkansas, Louisiana, Ohio e Texas. Un divieto che sicuramente continuerà a fare discutere, negli Stati Uniti e non solo.