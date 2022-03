Perché i russi oggi mostrano i loro soldati senza gambe e braccia

I funerali in Russia per i soldati morti durante la guerra in Ucraina sono stati vietati per censura: la disposizione dovrebbe servire a "non scatenare il panico" tra le famiglie, come abbiamo spiegato qui. Dopo le previsioni errate di una guerra lampo, tuttavia, la tv russa ammette le difficoltà sul campo in Ucraina. E lo fa anche attraverso un servizio che mostra per la prima volta le immagini dei giovani soldati russi mutilati. Il viceministro della Difesa russo, Aleksandr Fomin, ha fatto visita qualche giorno fa ai reduci dell'operazione militare speciale in Ucraina (come viene definita dalla propaganda russa) ricoverati nell'ospedale militare centrale Vishnevskij di Mosca.

L'unico soldato in grado di alzarsi in piedi aveva un braccio amputato. Gli altri otto commilitoni premiati con "l'ordine del coraggio" per aver combattuto sul fronte erano allineati su sedie a rotelle: avevano perso le gambe, del tutto o in parte. Il filmato della cerimonia avvenuta il 26 marzo scorso è andato clamorosamente in onda su Pervyj Kanal (primo canale), la tv russa più seguita, aprendo uno squarcio inedito sulla realtà delle conseguenze del conflitto in Ucraina. Come si può vedere dalle immagini, i soldati russi feriti sembrano decisamente a disagio mentre ricevono le medaglie dal viceministro della Difesa di Putin, dopo aver combattuto durante l'invasione dell'Ucraina.

Un'eccezione nel blindatissimo panorama mediatico russo, dove l'offensiva può essere chiamata solo "operazione militare speciale", dove non si parla di morti o feriti, ma solo di "città liberate" e di "civili riconoscenti". La realtà ormai si fa strada anche sugli schermi privati di milioni di cittadini russi. Cambia la narrativa, almeno in parte: la tv statale russa sta preparando il terreno per una guerra che potrebbe durare a lungo.