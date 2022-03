"I soldati russi sono demoralizzati, non si aspettavano la resistenza"

Sono molti i video che circolano in rete in cui a parlare sono i soldati russi catturati dall'esercito ucraino. In uno di questi, lo riferisce il "Guardian", un ufficiale afferma: "Ci hanno ingannato. Tutto ciò che ci è stato detto era un falso. Direi ai miei ragazzi di lasciare il territorio ucraino. Abbiamo famiglie e bambini. Penso che il 90% di noi accetterebbe di tornare a casa". Premessa: l'ufficiale parla in condizioni di coercizione. E dunque le sue parole non possono essere ritenute attendibili. Ma che il morale delle truppe russe sia basso non è forse così lontano dalla realtà.

In altri video diversi prigionieri di guerra raccontano di essere stati rassicurati sul fatto che gli ucraini li avrebbero accolti come liberatori. Anche in questo caso si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma d'altra parte è vero che nella stessa narrazione di Putin russi e ucraini sono "un unico popolo" e "l'operazione speciale" ordinata dal Cremlino ha come obiettivo quello di "liberare l'Ucraina". Non stupisce dunque che le forze russe si aspettavano di essere accolte in tutt'altro modo.

Di sicuro, questo sembra ormai assodato, non pensavano di dover fare i conti con una reazione così decisa dell'esercito e del popolo ucraino, per nulla rassegnato a consegnarsi a Mosca senza colpo ferire. "Alcuni soldati pensavano di essere impegnati in esercitazioni militari. Non si aspettavano la resistenza", ha detto al quotidiano britannico Artem Mazhulin, un insegnante di inglese di 31 anni di Kharkiv. "Molti sono coscritti nati nel 2002 o nel 2003. Stiamo parlando di ragazzi di 19 e 20 anni".

Secondo Alex Kovzhun, già consigliere dell'ex ministro ucraino Yulia Tymoshenko, l'esercito russo può contare su soldati esperti che hanno già combattuto in Siria e nel Donbass, ma una parte è costituto da "giovani coscritti che sono spaventati a morte". Uno dei video che più è stato condiviso immortala una scena surreale con i civili ucraini che cantano l'inno nazionale di fronte ai soldati inviati da Mosca. "Ho visto le facce dei soldati russi" ha affermato Kovzhun. "Sono molto a disagio perché non è quello che si aspettavano. Gli è stato detto che gli ucraini erano stati imprigionati da fantomatici nazisti". In un altro filmato un giovane soldato russo si arrende, scoppia in lacrime e alcuni ucraini lo rifocillano e gli fanno chiamare casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Alcuni reparti russi stanno sabotando i loro mezzi, per non partecipare a questa guerra barbarica" ha detto Michael Carpenter, ambasciatore americano all'Osce. Già giorni fa un alto funzionario degli Stati Uniti ha raccontato alla Abc che i russi apparivano piuttosto disorientati. In particolare, un soldato russo avrebbe detto durante una telefonata: "Non sappiamo a chi sparare, ci assomigliano tutti".

L'offensiva non è andata secondo i piani di Putin. Uno dei motivi che ha rallentato l'azione russa potrebbe essere stato proprio lo scarso morale delle truppe, ma ciò non vuol dire che le forze russe non riescano nel loro intento di conquistare Kiev e il resto dell'Ucraina. La sproporzione tra le forze in campo è tutta dalla parte di Mosca.