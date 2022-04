I soldati ucraini che spostano a calci le mine anticarro

Le immagini postate su Twitter dei militari sull'autostrada per Varsavia vicino Kiev

Sembra che stiano spostando degli oggetti qualsiasi. Lo fanno con i piedi, come se nulla fosse, ma in realtà hanno a che fare con degli strumenti di morte potentissimi. Stanno facendo il giro dei social le immagini dei soldati ucraini mentre spostano le mine anticarro sull'autostrada. I militari sono stati ripresi mentre sono alle prese con i dispositivi disseminati lungo l'autostrada per Varsavia. Si trovano a pochi chilometri da Kiev e sono costretti a spostare le mine utilizzando solo i loro scarponi.

Sono centinaia, quelle disseminate lungo il percorso e sono pericolosissime anche per le auto che si trovano a passare di lì. In altri video che circolano su Twitter è possibile vedere anche delle auto civili costrette a “slalomeggiare” tra questi strumenti di morte con cui l'esercito russo ha riempito una delle principali arterie che portano alla capitale ucraina. C'è chi addirittura ha fatto dell'ironia. Le mine anticarro, infatti, somigliano ai dischi che vengono utilizzati nel curling. Qualcuno ha commentato amaramente che i militari sono costretti a “giocare” a curling sull'autostrada con questi dischi letali.