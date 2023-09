Evade soldato sospettato di terrorismo, parte la caccia all'uomo: "Se lo vedete non avvicinatevi"

Un soldato britannico in attesa di giudizio per accuse legate al terrorismo, Daniel Abed Khalife, è evaso oggi, mercoledì 6 settembre 2023, da una prigione nel sud-ovest di Londra. Lo riferisce la polizia britannica anti-terrorismo spiegando che Daniel Abed Khalife è scomparso oggi dalla prigione di Wandsworth. Khalife, 21 anni, era stato accusato di avere piazzato bombe false in una base militare dell'aeronautica britannica - la Royal Air Force (Raf) -, e di aver violato l'Official Secrets Act britannico, ma nega tutte le accuse a suo carico.

"Abbiamo una squadra di agenti che sta svolgendo indagini approfondite e urgenti per localizzare e arrestare Khalife il più rapidamente possibile", ha dichiarato il comandante Dominic Murphy, capo del comando antiterrorismo della Metropolitan Police. Murphy ha aggiunto che non ci sono informazioni che suggeriscano che Khalife rappresenti una minaccia pubblica ma ha esortato chiunque possa vederlo a non avvicinarsi a lui. Non sono state fornite spiegazioni su come Khalife sia riuscito a fuggire.

