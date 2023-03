Il soldato fucilato dai russi, muore gridando: "Gloria all'Ucraina"

Un'esecuzione in piena regola, un prigioniero solo e disarmato che viene fucilato a sangue freddo, mentre fuma la sua ultima sigaretta. È il contenuto scioccante di un video condiviso sui social da Ukrainska Pravda e dall'attivista Serhiy Sternenko: nelle immagini, che preferiamo non mostrare, viene ripreso un soldato ucraino che rivolge lo sguardo alla telecamera e grida "gloria all'Ucraina", prima di crollare al suolo crivellato dai colpi dei russi.

Il video ha provocato l'immediata reazione delle autorità ucraine. "Eterna memoria e gloria all'eroe ucraino", ha scritto sui social Anton Geraschenko, consigliere del ministero dell'Interno di Kievelensky ha scritto su Twitter: "È stato diffuso un video in cui gli invasori uccidono in maniera brutale un combattente che coraggiosamente gli ha detto in faccia 'Gloria all'Ucraina!'. Voglio che tutti noi, uniti, rispondiamo alle sue parole: 'Gloria all'eroe! Gloria agli eroi! Gloria all'Ucraina!'. E troveremo i suoi assassini".

Secondo il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, questa è l'ennesima "prova" del fatto che l'invasione russa dell'Ucraina costituisce un "genocidio': "È imperativo che Karim Khan QC lanci immediatamente un'inchiesta su questo terribile crimine di guerra - ha twittato riferendosi al procuratore del Tribunale penale internazionale - I responsabili devono essere portati di fronte alla giustizia".

"Uccidere un prigioniero di guerra è un altro crimine di guerra della Federazione russa - ha scritto sui social il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andiy Yermak - questi sono elementi di una metodica politica di terrore che viene camuffata dalla propaganda del Cremlino con i suoi miti sui 'nazisti'. Ci sarà una punizione per ognuno di questi crimini di guerra. Nessuno evaderà la giustizia. Li troveremo tutti".

Chi era il soldato ucciso

Si chiamava Tymofii Shadura il soldato ucraino prigioniero ucciso dai russi per aver gridato "Gloria all'Ucraina". Ieri il video della sua esecuzione ha fatto il giro del web sollevando indignazione in Ucraina. Oggi la 30esima brigata motorizzata in cui serviva il soldato ha diffuso il suo nome, ripreso dai media ucraini. Shadura era considerato disperso dal 3 febbraio scorso, dopo combattimenti nell'area di Bakhmut. L'identificazione definitiva avverrà solo con la restituzione del suo corpo, precisano le forze armate ucraine.