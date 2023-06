Spettacolari immagini direttamente dal centro di New York. Il 28 maggio scorso è stato uno dei giorni del "Manhattanhenge", il particolare fenomeno per il quale il Sole tramonta allineato ai grattacieli della città. Un raro evento che accade due volte nel periodo estivo e che spinge turisti e residenti sulle strade per immortalare con video e foto il cielo dipinto di mille colori.

La luce del Sole al tramonto - infatti - viene riflessa dal vetro e dall'acciaio dei grattacieli creando un panorama mozzafiato, visibile principalmente sulla 14esima, 23esima, 34esima, 42esima e 57esima strada. Il prossimo "Solstizio di Manhattan" sarà visibile il 13 luglio.