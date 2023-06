Sommergibile scomparso, la moglie del pilota discende da due morti nel naufragio del Titanic

Il destino non è stato clemente con Wendy Rush, moglie di Stockton Rush, il fondatore e Ceo di OceanGate alla guida del sottomarino disperso domenica 18 giugno nell'Oceano Atlantico durante un'immersione nel relitto del Titanic. Com ha scoperto il New York Times, Wendy è la discendente di due passeggeri morti proprio nel naufragio del Titanic, nell'aprile del 1912. Il grado di parentela indicato è pronipote: secondo il quotidiano statunitense, i prozii erano il magnate Isidor e la moglie Ida.

Chi sono i prozii di Wendy Rush, morti nel naufragio del Titanic

Secondo il New York Times Isidor e Ida, prozii di Wendy Rush, erano nati nel 1845. Lui era il coproprietario dei grandi magazzini Macy’s ed era sposato con Ida da circa quarant’anni. A bordo del Titanic i due erano tra i più ricchi ma, in base ai racconti dei sopravvissuti, pur viaggiando in prima classe Isidor non volle salire sulle scialuppe di salvataggio per dare la precedenza alle donne e ai bambini a bordo del transatlantico che stava affondando. E Ida decise di rimanere lì con lui.

La coppia affondò insieme al Titanic e c'è anche chi dice di averli visti inabissarsi insieme, abbracciati sul ponte, mentre il transatlantico affondava. Il corpo di Isidor fu trovato in mare circa due settimane dopo il naufragio, mentre i resti di Ida non sono mai stati recuperati.

La loro storia ha ispirato il film James Cameron

La storia di Isidor e Ida ha ispirato James Cameron, regista premio Oscar del film Titanic. Nella pellicola del 1997 c'è infatti una scena in cui una coppia di anziani resta abbracciata a letto mentre l'acqua del mare riempie la loro cabina.

Si tratta proprio dei prozii di Wendy Rush: ora, a distanza di 111 anni, un nuovo naufragio si sta legando alla progenie di Wendy, moglie di Stockton Rush timoniere del sottomarino scomparso proprio per un'escursione nel relitto del Titanic.

