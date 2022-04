Cosa dicono davvero i sondaggi in Russia su Putin e sulla guerra in Ucraina

Sui media russi sono vietatissime le parole "guerra" o "invasione" per descrivere la guerra e l'invasione in Ucraina. A sei settimane dall'inizio del conflitto, con la grancassa della più bieca disinformazione, i risultati dei sondaggi statali hanno indicato un'ondata di sostegno senza precedenti a Putin. Ma le cose stano davvero così? E' lecito dubitarne. Il sostegno a Putin è certamente reale: un sondaggio condotto da uno degli istituti indipendenti più rinomati della Russia lo ha confermato.

I sondaggi su Putin

Più di oggi, Putin è stato popolare solo nel 2014, dopo l'annessione della Crimea, quando lo sosteneva il 91% della popolazione. Le rilevazioni che arrivano da Mosca raccontano di un continuo aumento dell'indice di gradimento dell'operato del presidente russo. Settanta per cento, ottanta per cento. Ma i russi dicono tutta la verità quando gli viene chiesto del loro sostegno alla guerra? Sulla base di un esperimento dei ricercatori di Radio Free Europe, probabilmente non lo fanno. Le informazioni con diversi punti di vista sono poco accessibili.

Un sondaggio del centro di sondaggi Levada (non certo pro-Putin, è infatti un'organizzazione indipendente e non governativa, considerata "agente straniero" dal Cremlino), attribuisce a Putin un gradimento dell'81 per cento: più alto tra i cittadini di età superiore ai 55 anni (86 %), più basso tra quelli di età compresa tra 18 e 24 anni (71 %). Ma ha mostrato segni anche di qualcos'altro: una riluttanza russa a parlare con franchezza e onestà ai sondaggisti. Sam Greene, direttore del programma Russia al Kings College di Londra, ha criticato il sondaggio, dicendo che i russi stavano in parte nascondendo le loro opinioni e che Levada avrebbe dovuto pubblicare il "tasso di risposta", cioè, quale percentuale di intervistati aveva rifiutato di partecipare. In un rapporto pubblicato il 6 aprile, i ricercatori affiliati alla London School of Economics hanno esaminato la "falsificazione delle preferenze" nei sondaggi dell'opinione pubblica russa: se gli intervistati nascondessero i loro veri sentimenti su questioni politiche; in questo caso, quelle relative all'approvazione per Putin, per il governo, o per lo svolgimento della guerra.

"Sebbene sia noto che la paura della repressione può portare alla falsificazione delle preferenze - ovvero, persone che sostengono pubblicamente posizioni che in privato non condividono - dimostrare che questo meccanismo c'è davvero non è facile", scrivono i ricercatori Philipp Chapkovski e Max Schaub. "Dopotutto, è improbabile che le persone dicano se stanno nascondendo le loro vere preferenze". Radio Free Europe/Radio Liberty, un'organizzazione fondata dal Congresso degli Stati Uniti, attiva in Europa, Asia e Medio Oriente, che trasmette più di mille ore alla settimana di programmi in 28 lingue, ha chiesto alle persone in diverse città della Russia: "Hai sentito parlare della città ucraina di Bucha?" Molti replicano, tale e quale, la linea del Cremlino secondo cui le immagini delle atrocità erano "false". Alcuni russi, tuttavia, hanno espresso shock e hanno definito gli omicidi "orribili", mentre altri avevano troppa paura per condividere i loro veri sentimenti. Il tutto è stato trasmesso su Current Time, una tv di proprietà di Radio Free Europe.

L'esperimento

Nel loro esperimento, i ricercatori hanno utilizzato uno strumento sociologico online chiamato Toloka per reclutare 3.000 adulti e hanno elaborato un elenco di domande per chiedere agli intervistati se sostenessero una o più delle seguenti quattro "politiche": matrimonio tra persone dello stesso sesso, restrizioni all'aborto, guerra in Ucraina e pagamenti assistenziali in contanti per i russi poveri. Agli intervistati non viene chiesto di dire quali politiche supportano, ma solo quanti dei quattro elementi supportano. In questo sondaggio, che è stato condotto una decina di giorni fa, a metà degli intervistati è stato fornito un elenco di tre elementi, con la questione della guerra in Ucraina omessa; all'altra metà è stato fornito un elenco di quattro voci che includeva la questione della guerra in Ucraina.

I ricercatori hanno anche posto agli intervistati una domanda semplice, sì o no: "Appoggiate la guerra?" I risultati sono sorprendenti: hanno mostrato che quando ai russi è stata posta direttamente la domanda "Sostieni la guerra?". Il 68 per cento ha detto di sì. Quando si utilizza l'esperimento dell'elenco, tuttavia, il sostegno alla guerra scende al 53%. "I russi dicono tutta la verità quando gli viene chiesto del loro sostegno alla guerra?" si chiedono i ricercatori. "Sulla base del nostro esperimento, possiamo tranquillamente concludere che non lo fanno. I russi, almeno quelli nel nostro campione, nascondono chiaramente i loro veri sentimenti nei confronti della guerra", hanno detto. La propaganda dilagante sui media (quelli di opposizioni sono stati silenziati) fa sì che maggior parte dei russi abbia un quadro incompleto della guerra in Ucraina. Il bilancio delle vittime tra i soldati russi non è pubblicamente disponibile.

Le false narrazioni che il Cremlino ha spinto fortemente durante la campagna militare in Ucraina, ovvero che la Russia è la principale forza contro il fascismo nel mondo, che la NATO e i paesi occidentali stanno complottando per distruggere la Russia, che la lingua e la cultura russa sono sotto assedio, non sono una sorpresa, una novità: sono state coltivate per anni, nelle scuole e nei musei, nei film e nella televisione statale e altrove quasi dall'inizio del "regno di Putin" oltre vent'anni fa. Il leader russo ha “venduto” l’idea della guerra etichettandola “operazione militare speciale”, declinandola come una denazificazione dell’Ucraina. Il nesso fra nazismo e la guerra risuona nel profondo tra i russi, che ricordano (o si sentono ricordare dalla propaganda) molto bene la Seconda Guerra Mondiale, dove morirono almeno due dozzine di milioni di russi nella guerra contro Hitler.

Il sostegno al presidente è vasto e diffuso, ma forse non così granitico come emerge dai sondaggi più recenti. Secondo Alexey Levinson, direttore del dipartimento socioculturale del Levada Center, il consenso per Putin "crescerà ancora". Da cosa lo deduce? "La recente stretta sui media - spiegava al Corriere della Sera qualche giorno fa - ha praticamente eliminato l'informazione indipendente. I media internazionali sono parzialmente bloccati, alcuni social sono illegali. Solo chi naviga su Internet con una vpn, può accedervi. Ci sono giovani che lo fanno. Ma non sono molti, a fronte del rischio di confrontarsi con la repressione".