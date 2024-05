"La Tunisia come Lampedusa", e l'avvocatessa finisce in galera per una battuta

È bastata una battuta sarcastica sulle scelte del governo tunisino per finire nel mirino della magistratura ed essere arrestata. Sonia Dahmani, un'avvocatessa nota in Tunisia per le sue critiche al presidente Kais Saied, l'11 maggio è stata prelevata con la forza dagli "agenti incappucciati" mentre si trovava all'interno della Casa degli Avvocati con l'accusa di aver diffuso informazioni false. Il suo arresto rientra in un'ondata di repressione nei confronti dei media e di chiunque provi a contestare le politiche del presidente tunisino.

Le battute contestate

"Di che Paese straordinario stiamo parlando? Quello che metà dei suoi giovani vogliono lasciare?" aveva osservato Sonia Dahmani nel corso di una trasmissione su un'emittente televisiva locale. L'avvocatessa aveva indicato che la Tunisia non è un Paese attraente in cui stabilirsi, con migliaia di giovani pronti ad andarsene a causa del crollo del tenore di vita. Nello stesso programma aveva criticato il presidente Kais Saied per aver "trasformato la Tunisia in una guardia di frontiera per l'Europa" e "per aver consentito un piano per trasformarla in 'Lampedusa'", con riferimento sia agli accordi stipulati con la Commissione europea che con la situazione sull'isola italiana dove sbarcano rifugiati e migranti privi di documenti. Secondo l'agenzia di stampa Afp, molti telespettatori avrebbero trovato il commento di Dahmani "degradante" per l'immagine della Tunisia. A quel punto è stata emessa una convocazione a comparire davanti a un giudice istruttore. Dahmani non ha risposto alla convocazione dicendo che non era indicato il motivo della sua convocazione né era presente una documentazione di supporto.

L'irruzione dei poliziotti incappucciati

L'avvocatessa ha quindi cercato rifugio presso la Casa degli Avvocati, affiliata all'Ordine degli Avvocati tunisini (Onat), dove la donna è stata perquisita e arrestata con l'accusa di aver diffuso informazioni false e disturbato l'ordine pubblico. La scena è stata ripresa in diretta da France 24, che era presente con la sua corrispondente da Tunisi. La polizia mascherata ha costretto l'emittente francese a interrompere le trasmissioni dopo aver strappato "la telecamera dal treppiede" e aver arrestato brevemente il cameraman. La stessa sera sono stati arrestati anche il conduttore televisivo e radiofonico Borhen Bssais e il commentatore politico Mourad Zeghidi, anche in questo caso per commenti sull'amministrazione.

1/2 Incroyable séquence en direct sur @France24_fr. Alors que notre correspondante en #Tunisie M.Dumas m'évoque le sort de l'avocate S.Dahmani-ds le viseur de justice tunisienne et réfugiée au sein de la Maison des avocats- l'avocate est interpellée par des policiers masqués pic.twitter.com/3uk9tFfrDo — Achren Verdian (@AchrenVerdian) May 11, 2024

"Oggi vediamo individui incappucciati che usano la forza e portano via un avvocato con la forza, semplicemente per una questione di opinione", ha detto all'Associated Press Fadoua Braham, un avvocato tunisino, il quale ha sottolineato come coloro che hanno arrestato Dahmani non erano chiaramente identificabili come agenti delle forze dell'ordine. I sostenitori dell'avvocatessa si erano riuniti presso l'associazione degli avvocati per protestare contro il mandato di arresto nei suoi confronti quando la polizia ha fatto irruzione nell'edificio. Domenica 12 maggio il Sindacato Generale del Lavoro tunisino, il gruppo operaio più potente del Paese, si è unito ad altre organizzazioni della società civile, attivisti e avvocati presso la sede dell'ordine degli avvocati per protestare contro l'ondata di arresti. Il Consiglio degli avvocati tunisini ha indetto uno sciopero generale nazionale da parte di tutti gli avvocati.

Raid contro i migranti

Attualmente la Tunisia sta assistendo all'arrivo di decine di migliaia di arrivi irregolari dell'Africa sub-sahariana. Tutte persone che sperano di proseguire i loro viaggi verso il continente europeo. Agli inizi di maggio la polizia tunisina è stata accusata da una Ong di aver organizzato dei raid per espellere centinai di migranti e richiedenti asilo dai campi di fortuna presenti nel Paese. Gli agenti sono accusati di aver lasciato uomini, donne e bambini bloccati al confine algerino, abbandonandoli senza cibo né acqua nel deserto. L'ostilità nei confronti dei migranti si è intensificata dall'inizio del 2023, quando Saied ha descritto la presenza dei migranti come una minaccia all'equilibrio demografico della Tunisia. Da quel momento si sono susseguiti atti di violenza tali da costringere migranti e richiedenti asilo a fuggire dal centro migratorio di Sfax. A marzo di quest’anno l’Unione europea ha finanziato il governo tunisino con 150 milioni di euro destinati all’assistenza macroeconomica sulla base di un Memorandum d’Intesa firmato a luglio 2023 con sul Paese del maghreb. Ad Aprile Giorgia Meloni si è recata per la quarta volta in Tunisia, stringendo nuovi accordi con la speranza che il Paese nordafricano mantenga il suo impegno di fermare i flussi di migranti irregolari diretti nel nostro Paese.

La legge contro le fake-news

Alla base delle azioni di magistratura e forze dell'ordine contro i critici del governo c'è il "decreto 54", cioè una legge contro le notizie false. La legge, firmata da Saied nel settembre 2022, viene reputata dai media e dai membri dell'opposizione come uno strumento per reprimere il dissenso. Secondo l'Unione nazionale dei giornalisti tunisini, da quando è entrato in vigore oltre 60 giornalisti, avvocati ed esponenti dell'opposizione sono stati perseguiti. Gli oppositori del governo temono la deriva sempre più autoritaria del governo e azioni sempre più dure in vista delle elezioni presidenziali previste entro la fine dell'anno.