Il giallo di Sophia Leone, la pornostar trovata morta a 26 anni

La polizia statunitense sta indagando sulla morte di Sophia Leone, un'attrice hard di 26 anni, trovata senza vita all'interno del suo appartamento di Miami, in Florida (Stati Uniti). Il cadavere della giovane è stato rinvenuto dal patrigno, Mike Romero, lo scorso 1° marzo, a la notizia del decesso è stata resa nota soltanto nelle ultime ore dalla famiglia. "A nome della madre e della famiglia, è con il cuore pesante che devo condividere la notizia della scomparsa della nostra amata Sophia. L'improvvisa perdita di Sophia ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici devastati e sotto shock - ha scritto il padre sulla pagina GoFundMe aperta per raccogliere fondi per il funerale -. Era amata figlia, sorella, nipote e amica, le piaceva viaggiare e trovava sempre il modo di far sorridere tutti quelli che la circondavano".

L'ipotesi omicidio

La causa del decesso è ancora un mistero e al momento la pista più accreditata è quella dell'omicidio. Secondo quanto riferito dall'agenzia di modelle con cui collaborava, la 101 Modeling, nella casa in cui è stato rinvenuto il cadavere sono stati trovati segni compatibili con la violazione di domicilio. Sophia era molto conosciuta e apprezzata nel mondo dell'hard: sui social aveva oltre 300mila follower, mentre secondo i media Usa il suo patrimonio ammonterebbe a circa un milione di dollari. Proprio per questo motivo la polizia crede che l'ipotetico assassino potrebbe essersi introdotto nell'abitazione della 26enne allo scopo di rapinarla. Escludendo la pista del gesto estremo, la polizia continua a indagare sull'ipotesi dell'omicidio, come ribadito anche dalla 101 Modeling su X (ex Twitter): alcuni dubbi, a partire dalla causa del decesso, potrebbero essere chiariti dall'autopsia disposta dalle autorità sul corpo della 26enne.

Gli ultimi post sui social

L'attrice, nata nel 1997 a Miami, aveva intrapreso la carriera nel mondo del porno a 18 anni ed era molto apprezzata dai fan del genere: sui social aveva oltre 300mila follower e proprio alcuni dei suoi ultimi post assumono un significato quantomeno enigmatico alla luce della sua morte. Soltanto qualche settimana prima della sua morte scriveva ai fan di "non dimenticare mai di apprezzare la vita e di uscire fuori dagli schemi e dalle routine". Nell'ultimo post, scritto il 28 febbraio scorso, consigliava di "cercare la gioia nel mondo che ci circonda: vai fuori e apprezza la vita un po' di più oggi". Post che letto oggi, risulta ancora più toccante.