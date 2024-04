L'annuncio di Sophie Kinsella: "Ho un tumore al cervello, sto facendo la chemio"

"Ho un tumore al cervello. Mi sto sottoponendo ai cicli di radioterapia e chemioterapia". Con poche parole, cariche di emozione, la scrittrice inglese Sophie Kinsella ha annunciato sul suo profilo Instagram una drammatica notizia: i medici le hanno diagnosticato una forma aggressiva di cancro al cervello. L'autrice britannica, il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham è diventata famosa in tutto il mondo per il romanzo "I Love Shopping", che ha poi ispirato anche una trasposizione cinematografica.

L'annuncio sui social: "Ho un cancro al cervello"

Il post su Instagram mostra una sua immagine sorridente ed è accompagnato da un lungo messaggio: "Ai miei cari lettori e follower, desidero da molto tempo condividere con voi un aggiornamento sul mio stato di salute, aspettavo di avere la forza di farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare la notizia e adattarsi alla nostra nuova normalità".

"Sono stata curata dall'eccellente team dell'University College Hospital di Londra - prosegue il post -, sono stata operata e sto affrontando cicli di radioterapia e chemioterapia. Al momento tutto è stabile e in generale mi sento molto bene, anche se mi sento molto stanca e la mia memoria è peggiorata, ancora più di prima.

Sono grata alla mia famiglia e ai miei amici più cari che mi sono stati di grande sostegno, nonché ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curata. Sono anche molto grata ai lettori per il costante supporto. A tutti coloro che soffrono di cancro - conclude - mando il mio amore e i migliori auguri, così come a coloro che li sostengono e li aiutano. Una cosa del genere può farti sentire molto solo, fa paura ricevere una diagnosi così dura, e il supporto e la cura di chi ti circonda significa più di quanto le parole possano fare".

Chi è Sophie Kinsella

Madeleine Sophie Wickham, in arte Sophie Kinsella, è nata nel 1969 a Londra, dove vive tutt'ora con il marito Henry e i suoi cinque figli. Il successo è arrivato dopo il 2000, con la pubblicazione di "I Love Shoppin", un best seller a cui hanno fatto seguito diversi sequel. Da "I love shopping a New York" ad "I love shopping in bianco", entrambi del 2002, passando per "I love shopping con mia sorella" del 2004, "I love shopping per il baby" del 2007, "I love mini shopping" del 2010" e "I love shopping a Hollywood" del 2014. Lo stesso anno è uscito anche l'ebook I love shopping a Venezia. Oltre alla saga dedicata agli "acquisti forsennati", la scrittrice ha realizzato anche romanzi singoli, come "Sai tenere un segreto?" (2003), "La regina della casa" (2005), "Ti ricordi di me?" (2008), "La ragazza fantasma" (2009), "Ho il tuo numero (2011), Fermate gli sposi!" (2013), "La mia vita non proprio perfetta" (2017), e il romanzo "Dov’è finita Audrey?" (2015). Nel 2018 ha invece pubblicato un libro per bambini dal titolo "Io e Fata Mammetta".