Sopravvissuto ai campi di concentramento muore nei bombardamenti russi

E' sopravvissuto all'orrore dei campi di concentramento, ma non a quello della guerra in Ucraina. Il 96enne Boris Romantschenko, scampato a Buchenwald, è morto durante i bombardamenti russi a Kharkiv. Lo ha annunciato il direttore della Fondazione Buchenwald e Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner. "L'ex prigioniero di Buchenwald e vicepresidente del comitato internazionale Buchenwald-Dora e dei comandi per l'Ucraina (Ikdb ) è morto venerdì a Kharkiv. E' stato colpito l'edificio in cui viveva. Il suo appartamento è andato a fuoco", si legge sul sito della Fondazione. Romantschenko, secondo quanto riferito, non lasciava la sua casa di Kharkiv da mesi, per paura di contrarre il Covid.

Boris Romantschenko era nato il 20 gennaio 1926 a Bondari vicino a Sumy e venne deportato a Dortmund nel 1942, dove è stato costretto ai lavori forzati. Tentò di scappare, ma fu catturato e mandato nel campo nell'ottobre 1943. Venne anche spostato me campo di concentramento di Mittelbau e in quello di Bergen-Belsen. "La costruzione di un nuovo mondo di pace e libertà è il nostro ideale", disse in un discorso pubblico. E invece ha trovato la morte in un'altra guerra.