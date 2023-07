Due sorelle e il figlio di 14 anni vanno a vivere nei boschi: dopo un anno la macabra scoperta

Avevano deciso di abbandonare la vita di città per e allontanarsi da quel mondo caotico che le angosciava. Un trasferimento da un appartamento a un campeggio nei boschi, che però si è concluso nel peggiore dei modi. Due sorelle, Rebecca e Christine Vance, di 42 e 41 anni, sono state trovate senza vita insieme al figlio 14enne della sorella maggiore. Come riportano i media locali, le due donne e il ragazzino lo scorso anno si erano trasferiti in un campeggio in Colorado, negli Stati Uniti, con l'obiettivo di vivere lontani dal caos cittadino, coltivando la terra e mangiandone i frutti.

Un viaggio verso la campagna e una vita nuova che però si è trasformato in un incubo. Lo scorso 10 luglio infatti, un escursionista si è imbattuto nei loro cadaveri nei pressi di Gold Creek Campground a nord-est di Gunnison. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma del medico legale: i cadaveri, già in stato di decomposizione, appartengono alle due sorelle e al 14enne. Secondo il medico legale Michael Barnes, che si è occupato di effettuare l'esame autoptico, i tre sono riusciti a sopravvivere in tenda per alcuni giorni, mangiando del cibo in scatola. A stroncarli molto probabilmente è stato il freddo o la malnutrizione: le temperature durante l'inverno diventano molto rigide in quella zona.

Come raccontato al New York Times da Jara Trevala, sorellastra di Rebecca, le preoccupazioni della donna per il mondo esterno erano peggiorate durante la pandemia: "Non credeva alle teorie del complotto, ma semplicemente aveva paura del mondo che aveva davanti ai suoi occhi. Credeva che avrebbe avuto una vita migliore immersa nella natura".

"All'inizio Christine non voleva andare - ha spiegato Jara al New York Times - ma poi ha cambiato idea perché pensava che se fosse stata con loro, avrebbero avuto maggiori possibilità di sopravvivere. Il figlio adolescente di Rebecca era un ragazzo intelligente e premuroso, era triste di non poter vedere più i suoi amici e parenti, ma allo stesso tempo era entusiasta del viaggio che stava per intraprendere insieme alla madre. Io e mio marito abbiamo cercato di fermarli, ma non c'è stato modo".

Al momento non è chiara la data del decesso, ma secondo i primi rilievi sarebbe avvenuto da diversi mesi, con tutta probabilità durante l'inverno. I corpi senza vita sono stati rinvenuti nel loro accampamento, a circa un'ora dalla città di Gunnison: lo stato avanzato di decomposizione non ha permesso l'immediata identificazione, arrivata poi qualche giorno dopo in seguito all'autopsia. L'unico cibo trovato nel rifugio era una scatola di ramen.

