Sorpresi mentre fanno sesso: due ragazzi gay vengono frustati in pubblico

Sono stati frustati in pubblico solo per aver fatto sesso. La punizione corporale è stata inflitta ad una coppia gay accusata di non aver rispettato la la legge islamica in vigore nella provincia di Aceh, in Indonesia. Come spiega l’Ansa, i due uomini, entrambi sui vent'anni, erano stati arrestati a novembre in una casa in affitto. Il proprietario di casa li aveva sorpresi seminudi nel letto segnalando il caso alle autorità. "L'applicazione della sharia islamica non ammette eccezioni, anche i turisti devono rispettare le norme locali", ha detto all'agenzia Afp un funzionario locale incaricato di far rispettare l’ordine pubblico. I due ragazzi avrebbero ricevuto quasi 80 frustate ciascuno. La madre di uno di loro è svenuta alla vista di suo figlio che veniva frustato. Oltre al sesso gay nche il consumo di alcol, il gioco d'azzardo, il tradimento ed i rapporti sessali prima del matrimonio, ma la provincia di Aceh è l’unica che prevede una punzione corporale per chi trasgredisce la legge islamica.