Come la tecnologia cinese aiuta Israele a sorvegliare i palestinesi

Non solo checkpoint e gravi restrizioni alla circolazione. Nei territori palestinesi occupati l'onnipresente e potente apparato di videosorveglianza è lo strumento che più usa la polizia israeliana per individuare, identificare e perseguire i palestinesi che protestano contro le violazioni del diritto internazionale e l'espansione illegale dei coloni israeliani.

Telecamere a circuito chiuso sono un po' ovunque, da Hebron a Gerusalemme Est, la parte della città contesa da decenni tra israeliani e palestinesi. Proprio qui, i sistemi di videosorveglianza sono stati installati alla Porta di Damasco, l'accesso al quartiere musulmano della Città Vecchia di Gerusalemme est e alla Moschea al-Aqsa, dove gruppi di giovani israeliani di estrema destra più volte hanno marciato lungo la Spianata delle Moschee con bandiere che mostravano la Stella di David, il simbolo della religione ebraica, per affermare il controllo israeliano su tutta Gerusalemme.

Dal Xinjiang alla Palestina: la presenza dell'azienda Hikvision

La città vecchia di Gerusalemme è una delle poche aree in cui i palestinesi possono incontrarsi e tenere manifestazioni. E alla Porta di Damasco i palestinesi "vengono osservati e identificati in ogni momento" attraverso il sistema di telecamere a circuito chiuso e riconoscimento facciale, secondo un rapporto pubblicato il 2 maggio scorso da Amnesty International, Automated Apartheid (Apartheid automatizzato). Non un titolo casuale. Da mesi, infatti, Amnesty spinge affinché sia riconosciuto come l'azione politica e legislativa di Israele stia permettendo di mettere in atto una vera e propria "apartheid" e stia compiendo azioni definibili come crimini contro l'umanità. Secondo l'ong, queste telecamere hanno limitato le azioni quotidiane dei palestinesi che vivono sotto occupazione. Il rapporto mette sotto accusa Hikvision, l'azienda cinese ritenuta dagli Stati Uniti e Regno Unito complice della repressione cinese nei confronti della minoranza etnica uigura dello Xinjiang, e l'olsandese TKH Security.

La presenza di telecamere Hikvision in Cisgiordania è stata rivelata per la prima volta nel rapporto di maggio di Amnesty, secondo cui la tecnologia di riconoscimento facciale e di telecamera di sorveglianza viene utilizzata per rafforzare l'occupazione israeliana della Cisgiordania in un atto di "repressione digitale". Ma l'uso di telecamere e riconoscimento facciale è una pratica in atto da tempo verso la popolazione palestinese. Prendendo ispirazione dal modello tecnologico cinese, l'esercito israeliano usa un programma basato sulle nuove tecnologie con migliaia di foto e metodi di sorveglianza altamente invasivi, noto come Red Wolf. Quest'ultimo si basa sullo scansionamento dei volti delle persone, per poi essere comparato con i dati biometrici presenti nell’enorme archivio Wolf Pack. Di questo strumento ne ha dato notizia nel 2021 il Washington Post rilevando come il sistema contenga le immagini e tutte le informazioni disponibili su tutti i tre milioni di palestinesi in Cisgiordania.

Come funziona il sistema

Gli attivisti di Amnesty sono preoccupati per la modalità di funzionamento del sistema. Al checkpoint di Hebron, per i esempio, quando i volti dei palestinesi vengono scansionati, il software Red Wolf utilizza un sistema di codici colore (verde, giallo e rosso) per guidare i soldati nella scelta di far passare la persona, fermarla per interrogarla o arrestarla. Quando la tecnologia non riesce a identificare qualcuno, i soldati migliorano il sistema aggiungendo le informazioni personali di un soggetto al ricco database. Secondo l'ong, in media si trova una telecamera ogni cinque metri. Gli attivisti di Amnesty temono che le telecamere possano essere collegate a Mabat 2000, una rete di sorveglianza con riconoscimento facciale gestita dalla polizia israeliana che copre l’intera città di Gerusalemme Est. L'ampio sistema di sorveglianza "consente alle autorità israeliane di identificare i manifestanti e di tenere i palestinesi sotto costante osservazione, anche mentre svolgono le loro normali attività quotidiane", si legge nel report.

I ricchi rapporti tra Pechino e Tel Aviv

Questo sviluppo rientrerebbe nell'ambito delle floride relazioni commerciali tra Tel Aviv e Pechino: i legami sino-israeliani sono cresciuti notevolmente negli ultimi dieci anni, quasi raddoppiando da 9,8 miliardi di dollari nel 2011 a 18,2 miliardi di dollari nel 2021, mentre gli investimenti cinesi in Israele sono ammontati a 10,6 miliardi di dollari nello stesso periodo di dieci anni. In poco tempo, la Cina è diventato il secondo partner commerciale di Israele, subito dopo gli Stati Uniti. Secondo un rapporto della RAND Corporation, tra il 2011 e il 2018 il settore tecnologico israeliano ha ricevuto gli investimenti cinesi più significativi, sia in termini di valore monetario (5,7 miliardi di dollari) che di numero di aziende coinvolte (54 su 87 imprese interessate). Questi investimenti sono stati effettuati attraverso venture capital o aziende tecnologiche, sia private che statali, comprese alcune società considerate controverse dai paesi occidentali, come Huawei e ZTE. Qualcosa è cambiato negli ultimi anni, quando gli investimenti cinesi nel settore tecnologico israeliano si sono raffreddati a causa della crescente pressione da parte degli Stati Uniti per le preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale e al furto di proprietà intellettuale tecnologica.